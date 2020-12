Vesti bune pentru bucuresteni. Guvernul da bani pentru reteaua de termoficare a Capitalei

De 3 ori mai multe pierderi decat in 2016

Pierderi mari, energie mai multa

Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca va fi alocata o suma Primariei municipiului Bucuresti pentru a spori capacitatea echipelor de mentenanta si reparatii la reteaua de termoficare, iar in acest fel sa fie scurtat timpul in care locuitorii Capitalei nu au apa calda si caldura."Dupa finalizarea sedintei de Guvern, l-am rugat pe domnul primar general Nicusor Dan , i-am invitat pe reprezentantii Termoenergetica si Elcen sa participe la activitate, prefectul Capitalei si impreuna cu domnul ministru al Economiei si ministrul Administratiei si Internelor am avut o discutie cat se poate de aplicata pe acest subiect.Am luat cu totii act de toate problemele cu care se confrunta, nu este o situatie deloc usoara, sunt aspecte care vor trebui rezolvate in timp, dar astazi am identificat impreuna cu Ministrul Finantelor suma necesara astfel incat sa putem sa sporim capacitatea de interventie a echipelor de mentenanta si reparatii si in felul acesta vom aloca banii necesari Primariei Capitalei ca sa poata sa achizitioneze acest serviciu din mediu privat si astfel echipele Elcen impreuna cu cele de la Termoenergetica sa poate sa fie permanent in teren si sa scurtam cat de mult se poate timpul in care cetatenii nu vor avea apa calda si caldura", a declarat, vineri, Nicolae Ciuca.Ministrul Economiei, Virgil Popescu , a afirmat ca, daca in urma cu patru ani pierderile in reteaua primara a Capitalei erau de 800 de tone pe ora, acum au ajuns la 2.500 de tone pe ora."Bucurestenii trebuie sa stie ca totul pleaca de la reteaua primara a municipiului Bucuresti. Eu spun acest lucru inca de cand am venit la Guvern. Ca sa faceti un termen de comparatie, in urma cu patru ani de zile pierderile in reteaua primara a municipiului Bucuresti erau de 800 de tone pe ora.Astazi, dupa patru ani de mandat al fostului primar, pierderile sunt de 2.500 tone pe ore. Acolo a ajuns neinvestitia, nepasarea, acolo a ajuns reteaua de termoficare a Bucurestiului. De aici trebuie sa plecam si de aici trebuie sa facem eforturi ca in aceasta iarna reteaua de termoficare si intreg sistemul de termoficare al Bucurestiului sa poata fi tinut in stare de functionare si in echilibru", a afirmat Virgil Popescu.El a mentionat ca problemele din aceasta perioada in Capitala sunt date de o avarie la centrala sud a Elcen."A fost o avarie la centrala sud a Elcenului in acest weekend, o avarie care s-a produs tocmai din cauza pierderilor foarte mari, a fost supraturata pentru a putea baga agent termic in reteaua Bucurestiului si automat de aici a fost supraturata, scurtcircuit, s-a oprit statia de 6 Kv. De acolo a plecat practic aceasta lipsa de energie termica in aceasta perioada.A fost reparat, a fost remediata in cel mai scurt timp, in doua zile a fost pusa inapoi, este in curs de incarcare turbina de la CET Sud spre capacitatea maxima, apa de incalzit a ajuns la 75 de grade in acest moment, cred ca pana luni totul revine in normal la CET Sud si in paralel trebuie sa gasim si solutii in asa fel incat sa marim capacitatea de producere a energiei termice in Bucuresti pentru a suplini aceste pierderi imense care sunt in reteaua de termoficare pentru ca iarna asta, vrem, nu vrem, trebuie sa o trecem asa", a mai afirmat ministrul Economiei.El a declarat ca trebuie produsa mai multe energie pentru a putea fi suplinite aceste pierderi."Astfel, Elcen a luat deja decizia sa caute si a gasit in piata capacitati suplimentare modulare de inchiriat in asa fel incat sa le puna in zona Sudului ca sa poata sa produca mai multa energie termica si sa suplineasca aceste pierderi.Este un efort urias pe care il face Elcen, un efort pe care il facem pentru a asigura confortul termic al bucurestenilor. Le cerem scuze bucurestenilor pentru ce se intampla, dar trebuie sa ne pregatim pentru iarna, inca Dumnezeu ne ajuta, vremea este calda, dar nu stim cat va dura asa. Ne pregatim cu aceste capacitati modulare sa le montam in diverse zone din Bucuresti in asa fel incat sa suplinim cu energie termica nou creata aceste pierderi foarte mari", a transmis ministrul Economiei.Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca in urma discutiei avute cu premierul interimar a fost reconfirmat planul pe termen lung de redresare a sistemului termic al Bucurestiului."Unul din obiectele discutiei pe care le-am avut cu primul-ministru a fost reconfirmarea planului pe termen lung de redresare a sistemului termic al municipiului Bucuresti. Adica zona de productie, asa cum a spus domnul ministru, 370 de milioane de euro pentru centrale noi (....) din partea de modernizare a retelei - 300 de milioane de euro bani europeni, 200 de milioane de euro PNRR, total 500 de milioane de euro, ceea ce ajunge cam pentru o treime din retea, dar stim care este partea din retea cea mai afectata si pe care pierderile sunt cele mai mari", a explicat Nicusor Dan.El a afirmat ca, daca in vara ar fi fost inlocuita o suprafata de 100 de metri de conducta , acest lucru s-ar fi simtit in aceasta perioada."De-a lungul timpului, Elcenul a tras semnale de alarma asupra degradarii constante a retelei. Ce se poate face? Poti sa faci inlocuiri de retea de avarie, care sunt obligatorii, sunt gauri mari care apar, ceea ce Termoenergetica face azi, insa per total ele nu fac decat sa rezolve pentru o zi, doua zile, o saptamana, doua saptamani pentru ca presiunea e aceeasi, acel segment de conducta este suprasolicitat si va crapa in alta parte.Ce trebuia sa faca administratia in aceasta vara si nu a facut, era prin echipele pe care le are sa inlocuiasca de ordinul a 100 de metri de conducta cu conducta noua si asta s-ar fi simtit. Din pacate, nu putem sa facem asta azi. Sa inlocuiesti unul, doi, trei metri de conducta dureaza o zi si asta inseamna sa decuplezi cinci, sase blocuri si e suportabil si oricum obligatoriu, dar sa inlocuieste 100 de metri inseamna sa decuplezi zece blocuri o saptamana, doua, ceea ce nu se poate face iarna", a transmis primarul Capitalei.