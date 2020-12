Vesti bune pentru Olguta Vasilescu. Anuntul serii vine de la DNA

"Faptele au fost comise sub imperiul unei constrangeri morale"

Potrivit ordonantei de clasare a DNA remisa partilor, Vasilescu era cercetata pentru folosirea influentei in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, luare de mita si spalare de bani, iar procurorul de caz a dispus clasarea urmarii penale, motivand ca nu exista probe prin care sa se poata stabili ca aceasta "ar fi conditionat derularea in bune conditii a contractelor de Primaria Craiova de efectivitatea sponsorizarilor".De asemenea, fostul senator PSD Radu Preda , fost city manager al Craiovei la data savarsirii faptelor, care era acuzat de complicitate la luare de mita si instigare la comiterea infractiunii de spalare de bani a fost, la randul sau, scos de sub urmarirea penala.DNA a dispus si ridicarea masurilor asiguratorii instituite in cauza prin ordonanta din 7 iunie 2016, respectiv ridicarea sechestrului bunurilor imobile aflate in proprietatea lui Radu Preda si a Elenei Popescu, presedintele Asociatiei Pro Craiova, asociatia non-profit prin care s-au derulat sponsorizarile, precum si ridicarea popririlor asupra sumelor de bani detinute de Preda, Popescu si Vasilescu in unitatile bancare din Romania.DNA a dispus si scoaterea de sub urmarire penala pentru dare de mita si spalare de bani a oamenilor de afaceri Marian Petcu de la Recon SA, Mihail Tanasescu si Tiberiu Urdareanu de la UTI Grup SA, Marian Mandrila de la SC Mari Vila Com SRL, si Liviu Cioana de la Mitliv Exim SRL, toti avand calitatea de martori denuntatori. Anchetatorii au considerat ca faptele acestora "au fost comise sub imperiul unei constrangeri morale (periclitarea derularii contractelor dintre societatile comerciale si municipiul Craiova), ce reprezinta o cauza de neimputabiliate".Tribunalul Bucuresti a decis pe 15 decembrie 2016 sa trimita, pentru a doua oara la DNA, dosarul in care primarul din Craiova, Lia Olguta Vasilescu, era acuzata de fapte de coruptie , decizie mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti. Initial, pe 7 octombrie, un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti a constatat ca rechizitoriul intocmit de DNA in acest dosar contine nereguli.Magistratul a stabilit ca fiind nule mai multe probe stranse de anchetatori, respectiv declaratiile date de trei martori in fata ofiterilor de politie judiciara, deoarece acestia nu aveau delegare din partea procurorului de caz pentru a efectua acte de urmarire penala, precum si o declaratie data de denuntatorul Ionut Parvulescu. Tot atunci, judecatorii au stabilit ca Olgutei Vasilescu i s-a incalcat dreptul la aparare.Lia Olguta Vasilescu fusese trimisa in judecata pe 19 iulie 2016, fiind acuzata de luare de mita (patru infractiuni ), folosirea autoritatii sau influentei in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (doua infractiuni) si spalare de bani (doua infractiuni). In acelasi dosar, au fost deferiti justitiei Radu Cosmin Preda, fost administrator public al Craiovei, pentru complicitate la luare de mita (doua infractiuni) si instigare la spalare de bani, si Elena Daniela Popescu, la data faptelor presedinta Asociatiei Pro Craiova, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.CITESTE SI: