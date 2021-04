Vesti excelente privind vaccinarea in Romania. Peste 5.000.000 de doze au fost administrate pana acum in tara

Anuntul a fost facut pe Ro.Vaccinare, in urma cu catgeva minute."In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19.Pana in aceasta seara, in Romania au fost vaccinate peste 3.158.000 de persoane impotriva COVID-19.Impreuna invingem pandemia!", e mesajul postat pe pagina de Facebook Ro.Vaccinare.Comitetul National pentru Vaccinare a transmis marti, 27 aprilie, ca 84.647 de romani au fost imunizati in ultimele 24 de ore, fiind raportate 136 de reactii adverse minore.Astfel, din totalul vaccinurilor folosite, cele mai multe au fost seruri Pfizer, 65.008, urmate de cele de la AstraZeneca, 10.023, si Moderna, 9.616.In ceea ce prieveste reactiile adverse, cele mai multe au fost raportate la Pfizer, 75, si doar 17 la serul AstraZeneca.De la inceputul campaniei de vaccinare in tara noastra 3.147.573 de romani au primit cel putin o doza, iar 1.850.086 au fost imunizati si cu rapelul.