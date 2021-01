Vesti proaste de la Angela Merkel. Anunt privind o posibila extindere a lockdown-ului pana la jumatatea lunii februarie

Merkel urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu sefii executivelor celor 16 landuri pentru a lua o decizie asupra eventualei prelungiri a actualului lockdown care a dus la inchiderea majoritatii magazinelor si a scolilor si a introdus alte restrictii.Aceasta runda de discutii intre sefa guvernului federal si reprezentantii landurilor era initial programata pentru 25 ianuarie, insa intalnirea a fost devansata din cauza temerilor privind mutatii ale SARS-CoV-2 care il fac mai transmisibil, dintre care unele au fost deja confirmate in Germania.Tara a inchis scolile, magazinele neesentiale, barurile, restaurantele si centrele culturale, in cadrul unui lockdown care a fost inasprit treptat incepand din noiembrie.Purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, a afirmat luni ca exista indicii conform carora curba infectarilor cu noul coronavirus se aplatizeaza, dar a precizat ca numarul noilor cazuri este "inca prea mare".In Germania, peste 2,05 milioane de persoane au contractat noul coronavirus pana in prezent, dintre care 47.622 au decedat, potrivit datelor Institutului Robert Koch, specializat in controlul bolilor. Luni au fost raportate 11.369 de noi cazuri si 989 decese in 24 de ore.Obiectivul guvernului german este scaderea la sub 50 a numarului de infectii raportate la 100.000 de persoane pe o perioada de sapte zile. Mai multe districte, in special din nordul Germaniei, au atins deja acest nivel.CITESTE SI: