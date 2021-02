Vesti proaste de la ministrul Culturii pentru organizatorii de festivaluri si pentru piata cartii. Anuntul care nu mai lasa loc de nicio speranta

Intrebat daca ministerul pe care il conduce va sprijini financiar festivalurile si piata cartii, Gheorghiu a spus: "De la bugetul MC, cu siguranta, nu. Pentru ca desi e un buget mai mare decat anul trecut, exista si nevoie mai mari. Am conceput o schema de ajutor de stat in valoare de aproximativ 75 de milioane de euro pe care intentionam sa o includem in planul national de redresare si rezilienta. Din acestia, 60% din bani sa mearga catre micii actanti ai sectorului cultural prin acordarea de microgranturi de 8.000 de euro".CITESTE SI: Loredana, Horia Brenciu si Holograf cer Guvernului sa fie inclusi in schema de ajutor de stat. Cine sunt ceilalti artisti care vor finantare de la stat El a completat ca aceste microgranturi nu vor necesita co-finantare si ca 20% din bani vor merge catre organizatorii de evenimente si 20%, catre edituri si librarii."Trebuie precizat ca organizatorii nu pot primi bani fara co-finantare. Noi dam bani evenimentelor, nu organizatorilor. Ei pot lua bani doar daca vin si ei cu 20%. Banii sunt dati in urma unor deconturi in care arata clar ca au platit artistii, furnizorii de servicii specifice zonei de eveniment . Noi, practic, injectam banii in piata", a mai explicat Gheorghiu.Includerea schemei in planul national trebuie aprobata de Ministerul Fondurilor Europene. Gheorghiu a avut o intrevedere luni cu ministrul Cristian Ghinea , care, a spus el, i-a dat motive sa fie optimist, iar joi vor relua discutiile pe aceasta tema."In momentul in care MFE va declara eligibila aceasta schema pentru a intra in planul national, atunci vom putea inainta si niste termene", a conchis Bogdan Gheorghiu.