Vesti proaste de la secretarul de stat Andreea Moldovan: Ne gandim ca e foarte posibil sa apara un val trei si la noi

Medicul Andreea Moldovan anunta ca autoritatile poarta discutii si pun la punct un plan pentru a se putea "replia foarte repede" in cazul unei cresteri a numarului de imbolnaviri cu SARS-CoV-2 in conditiile aparitiei de noi tulpini, cu o contagiozitate mai ridicata.CITESTE SI: Patroana de firme medicale, Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatatii? "Tulpina din Marea Britanie are cateva particularitati. In principal cea care vizeaza copiii, avand o rata mai mare de transmitere si de contagiozitate la aceasta grupa de persoane, deci automat deja avem un plus de grija din punctul acesta de vedere. De asemenea rapiditatea cu care ea se extinde in toate celelalte tari ar trebui sa ne dea si noua de gandit. Avem plan de rezerva pentru aceasta crestere pentru ca ne gandim ca e foarte posibil sa apara si un val trei si la noi", a declarat Andreea Moldovan duminica dupa amiaza, intr-o interventie telefonica la Digi 24.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii catalogheaza drept "incredibila" atitudinea persoanelor care organizeaza si accepta sa fie prezente la evenimente private cu un numar mare de participanti si unde nu se respecta regulile de prevenire a raspandirii virusului."Ar fi fost de asteptat ca intr-un an de zile de pandemie in care au fost multi oameni care s-au imbolnavit si din pacate sunt oameni care au murit,sa fim mai intelepti. Problema este, in egala masura, si a celor care organizeaza astfel de intalniri si petreceri dar si a celor care accepta sa participe acolo", a mai afirmat Andreea Moldovan.