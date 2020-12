Vesti proaste despre vaccinul facut de Sanofi si GSK. Ce rezultate s-au obtinut in urma testarii

De ce se amana lansarea

Rezultatul programului "se amana in vederea imbunatatirii reactiei imunitare la batrani", anunta grupurile intr-un comunicat.Ele mizeaza de-acum pe o punere la dispozitie a unui vaccin in trimestrul patru, anul viitor, dupa ce sperau initial sa prezinte o cerere de omologare in primul semestru al lui 2021 si sa livreze un miliard de doze in acelasi an.Sanofi, care deazvolta acest vaccin impreuna cu GSK - care furnizeaza adjuvantul - a anuntat recent ca intentioneaza sa demareze ultimele teste pe om - faza 3 - la sfarsitul lui decembrie.Insa, rezultatele intermediare ale primelor teste - faza 1/2 - au aratat o reactie mai slaba decat se astepta.Reactia imunitara a adultilor cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani este "comparabila celei a pacientilor care s-au refacut dupa o infectie covid-19", insa acest raspuns este "insuficient" in randul adultilor mai in varsta, se precizeaza in comunicat.Laboratoarele vor asadar "sa imbunatateasca concentratia de antigeni astfel incat sa obtina o reactie imunitara crescuta in toate categoriile de varsta"."Formula produsului nu este satisfacatoare. Este important sa fie optimizata, iar acest lucru poate dura o vreme", a declarat pentru AFP vicepresedintele Sanofi al filialei vaccinurilor, Thomas Triomphe, care a recunoscut o "dezamagire".In acest scop, laboratoarele urmeaza sa efectueze o faza de teste complementara - incepand din februarie -, pe baza unui test efectuat recent asupra unor primate nonumane cu o formula ameliorata de antigeni.Acest test a aratat ca "vaccinul candidat ar putea sa asigure o protectie impotriva patologiilor pulmonare si sa antreneze eliminarea rapida a virusului din caile nazale si plamani intr-o perioada de doua pana la patru zile"."Atunci cand injectam o cantitate puternica de virus animalelor care au fost vaccinate avem rezultate excelente. Acest lucru ne da incredere", subliniaza Thomas Triomphe.In mod traditional, dezvoltarea unui vaccin necesita timp si bani, potrivit specialistilor din sector, care evoca un miliard de euro si o medie de zece ani.In privinta covid-19, cercetarea - in care s-au pompat finantari exceptionale si s-au incheiat parteneriate public-privat - a spulberat insa termenele obisnuite.Astfel, 11 vaccinuri au intrat - in intreaga lume - in faza 3 a testelor clinice.Mai multe dintre le au publicat rezultate eficiente - inclusiv laboratorul american Pfizer, care colaboreaza cu compania germnaa in domeniul biotehnologiei BioNtech.Regatul Unit a dat deja unda verde vaccinului Pfizer-BioNTech si a lansat o campanie de vaccinare marti.Vaccinul companiei americane in domeniul biotehnologiei Moderna ar putea, la randul sau, sa fie autorizat - incepand de saptamana viitoare - in Statele Unite.Sanofi si GSK vor face, oare, acest lucru prea tarziu?"Este vorba despre o intarziere de trei-patru luni, dar, pana la urma, cu mai multe informatii despre o formula mai buna", da asigurari Triomphe."Partenerilor nostri le va reveni sa hotarasca daca vor sa comande doze", spune el.Sanofi si GSK au incheiat mai multe contracte de livrare - inclusiv unul cu Uniunea Europeana (UE), care a rezervat 300 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva covid-19 in 2021.CITESTE SI