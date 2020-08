Vesti proaste pentru fanii serialului "La Casa de Papel". Al cincilea sezon este si ultimul

Filmarile pentru cel de-al cincilea sezon al serialului creat de Alex Pina vor avea loc in Spania, Danemarca si Portugalia, incepand cu 3 august."Am petrecut aproape un an gandindu-ne cum sa despartim echipa. Cum sa il punem pe El Profesor in dificultate. Cum sa gandim situatii ireversibile pentru multe dintre personaje. Rezultatul este partea 5 din << La Casa de Papel >> . Razboiul atinge niveluri extreme si salbatice, dar este si cel mai epic si captivant sezon", a transmis Pina.Din distributie fac parte Ursula Cobero (Tokyo), Alvaro Morte (The Professor), Itziar Ituno (Lisbon), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marseille), Belen Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspector Sierra) si Jose Manuel Poga (Gandia).Miguel Angel Silvestre si Patrick Criado vor juca in ultimul sezon.Sezonul va fi regizat de Jesus Colmenar, Koldo Serra si Alex Rodrigo.Cel de-al patrulea sezon al productiei lansate in 2017 a avut premiera in aprilie 2020.