VIDEO Cum arata santierul autostrazii Sibiu-Pitesti: "In ritmul actual, exista toate sansele sa circulam pe primii kilometri pana la finalul anului 2022"

sustine, in urma observarii evolutiei lucrarilor la autostrada Sibiu-Pitesti, ca primii kilometri ai proiectului de infrastructura ar putea fi dati in folosinta la finalul anului 2022 datorita "ritmului extrem de bun" al lucrarilor.Asociatia Pro Infrastructura ofera detalii despre stadiul lucrarilor intr-o postare pe Facebook "Pe partea de terasamente subcontractorul Dimex a profitat la maxim de vremea prielnica si a ajuns la 13-14 mii de metri cubi pusi in opera zilnic. In zona debleului principal de la Talmaciu de unde se transporta materialul de umplutura pentru mare parte din santier s-a inceput relocarea stalpilor de inalta tensiune. La structuri se executa elevatiile podurilor si viaductelor principale, se finalizeaza ultimele podete, iar la viaductul din zona localitatii Vestem au fost ridicate deja majoritatea grinzilor. La cel mai mare viaduct de pe proiect de la Talmacel se inalta cu ajutorul unui cofraj catarator pilele ce vor ajunge la 30 de metri deasupra solului."Totodata, Asociatia Pro Infrastructura sustine ca tronsonul 1 intre Sibiu si Boita "se apropie de 30% stadiu fizic".