"Vestul Salbatic al Romaniei", reinviat de confruntarile dintre clanurile interlope. Gelu Duminica: "Schimbarea sefilor, bucuria nebunilor"

Clanuri vechi, conflicte noi

Valul de pe ochii autoritatilor

Clanurile interlope se infiltreaza in sistem si il domina

Duminica, pe 30 august, doua familii de romi s-au incaierat pentru o bucata de pamant la cativa kilometri de Craiova. Incidentul s-a sfarsit intr-o bataie generala cu bate, cutite si topoare. 15 oameni au ajuns la spital cu rani grave, iar alti trei au fost retinuti. Acestia din urma au fost pusi ulterior sub control judiciar. Oamenii din zona spun ca astfel de scandaluri sunt dese si ca autoritatile nu fac nimic.In urma cu 10 ani, Craiova primea eticheta de "Vestul Salbatic al Romaniei". Confruntarile cu pistoale, bate si cutite se tineau lant pe strazile orasului.Cele mai rasunatoare scandaluri din Craiova se intamplau in perioada 2007-2008.Pe 20 august 2007, doua persoane impuscate si mai multe batute ajung la spital dupa ce doua clanuri rivale se rafuiesc cu pistoalele chiar in curtea Institului de Medicina Legala Craiova, potrivit Adevarul.Pe 5 septembrie 2007, doi craioveni se rafuiesc in trafic , unul dintre ei folosindu-se de o sabie, iar celalalt de un pistol cu bile de cauciuc.In 2008, doua grupari de romi au tras mai multe focuri de arma in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, alte doua familii de romi s-au luat la bataie folosindu-se de sabii, bate de baseball si topoare, iar interlopul Mihai Parvu, cunoscut drept Caiac, a fost impuscat mortal in urma unei altercatii cu un amic, dupa o partida de poker la care acesta din urma a pierdut 50.000 de euro.Mihai Parvu facea parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Craiova. "Fratia" este cea mai veche si cea mai de temut dintre gruparile interlope craiovene si a luat nastere la inceputul anilor '90, remarcandu-se prin conflictele cu gruparea de romi din zona Fata Luncii, scrie Adevarul.Clanul lui Para din Craiovita Noua si clanul "Mandria", al carei lider este Erico Cezar Constantinescu, sunt alte doua grupari recunoscute pentru manifestarile de o violenta exacerbata.Despre Craiova a inceput sa se vorbeasca inca din 2003, cand sute de romi din cartierul Fata Luncii au iesit in strada cu furci, topoare si bate, sustinand ca nu mai suportau tratamentul la care ar fi fost supusi de membrii Gruparii Fratia, scrie Ziarul de Craiova.Dupa ce, ani la rand, conflictele gruparilor organizate craiovene au fost tinute departe de ochii lumii, ele au reaparut intr-o perioada in care integritatea institutiilor de aparare ale statului roman este subrezita de complicitatile dintre figurile lumii interlope si autoritatile responsabile de pastrarea ordinii si combaterea criminalitatii organizate.Pe 13 iunie 2020, doua clanuri de romi din Craiova s-au "razboit" in cartierul Craiovita Noua, cei implicati folosind obiecte contondente si distrugand patru autoturisme.Un incident asemanator a avut loc in seara zilei de 2 iunie. Tot in Craiovita Noua. Ulterior, politistii au retinut cinci craioveni implicati in scandal Craiova nu este, insa, un caz izolat. In ultima perioada au existat mai multe conflicte intre clanuri rivale, atat in Capitala, cat si in alte orase din tara.Tot in luna iunie, orasul Murgeni a fost declarat zona speciala de siguranta publica de catre conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dupa ce in zona a avut loc un conflict intre membrii unor clanuri de romi, aproape 200 de persoane batandu-se pe strazi, potrivit G4Media.Pe 23 iulie, seara, in comuna Chiajna, doi barbati au fost atacati cu pistoale si sabii de catre membrii unei grupari interlope.La inceputul anului, cartierul bucurestean Tei-Toboc a fost scena unei confruntari in care au fost implicati mai multi indivizi despre care se spune ca fac parte din clanurile "Sportivilor" si al "Tiganilor". Emil Marius Alecu, zis Bebino, a fost ranit in timpul altercatiei, iar la randul sau a ranit un tanar, pe care l-a bagat in spital in stare grava, relateaza sursa anterior mentionata.Desi inlantuirea conflictelor care au impanzit societatea demonstreaza ca statul roman esueaza in protejarea popriilor cetateni, sub ochii autoritatilor se desfasoara o alta realitate. Catalin Predoiu , ministrul Justitiei, sustinea la sfarsitul lunii iulie a acestui an ca mobilizarea fortelor impotriva crimei organizate si a clanurilor de interlopi incepe sa dea rezultate."Am creat pe parcursul lunilor precedente un front institutional impotriva crimei organizate. Incepe sa dea rezultate. Incep sa cada clanuri de interlopi. Se va continua pana la capat. In materie de justitie , trebuie sa ai rabdare, pana cand proceduri si operatiuni sunt duse pana la capat".Declaratia vine dupa ce, la inceputul acestui an, 24 dintre cei 27 de membri ai clanului Corduneanu judecati intr-un dosar de crima organizata au scapat, dupa ce faptele s-au prescris, au fost clasate sau nu au fost probate. Liderul clanului, Costel, a fost condamnat, in schimb, fiindca si-a spionat iubita, potrivit Adevarul.Moartea lui Florin Mototolea, seful clanului Duduienilor, si repercursiunile sale, avea sa zdrobeasca, in schimb, certitudinile polilor de putere din funtea institutiilor statului.Pe 7 august, cand fortele de ordine incepusera deja sa se mobilizeze pentru inmormantarea lui Florin Mototolea la care erau asteptate peste o mie de persoane, Ministrul de Interne, Marcel Vela se adresa in mod public si direct infractorilor si dadea asigurari cetatenilor ca nu trebuie sa se teama pentru viata lor."Cetatenii onesti ai acestei tari nu trebuie sa se teama. Suntem o tara sigura, in ceea ce priveste ordinea publica", spunea Marcel Vela. "Suntem cu ochii pe voi", se adresa el in cele din urma clanurilor interlope.O luna mai tarziu, demisia sefului Politiei Romane surprins in miez de noapte la discutii cu liderii clanului Duduianu arata cat de subreda este pozitia fortelor de ordine in raportul de putere cu grupurile organizate.Nu trebuie sa se schimbe omul, trebuie sa se schimbe sistemul. Pana in momentul de fata nu am vazut in multe institutii din Romania meritocratia folosita drept criteriu. Foarte probabil sa vedem ca maine se poate si mai rau, cu toate ca unii consideram ca mai rau nu se poate. Romania ne demonstreaza de multe ori ca se poate.", spune sociologul Gelu Duminica.Influenta pe care au dobandit-o clanurile interlope de-a lungul timpului s-ar datora unei complicitati tacite din partea sistemului, declara in urma cu o luna pentru Ziare.com un expert criminalist din cadrul Politiei Romane, care a dorit sa-si pastreze anonimatul."Clanurile nu au neaparat culoare politica. Au prosperat sub toate administratiile, indiferent de culoarea lor. Asa au reusit sa treaca o parte din afaceri din underground in zona legala. Au devenit dezvoltatori imobiliari, proprietari de afaceri profitabile... toate astea nu le reuseau fara sprijin, tacit sau direct.Situatia gruparilor interlope din Romania a ajuns in atentia organismelor internationale, dar rezolvarea acestor probleme intra doar in atributiile statului roman. Probleme care, nerezolvate, ar putea impacta in mod negativ pozitia Romaniei in structurile europene"In permanenta Eurojust si Europol mai publica cate un comunicat de presa in care e implicata si cate o retea din Romania. Uniunea Europeana are competente in cooperarea judiciara transfrontaliera in materie penala. Actiuni coordonate, la care participa si autoritati de aplicare a legii din Romania. Dar nimeni nu se substituie sistemului judiciar la nivel de Uniune.Acest lucru aduce dupa sine, in primul rand, neincrederea vizavi de eficienta justitiei din Romania si intarzie aderarea la Spatiul Schengen", spune Ramona Strugariu, europarlamentar USR -PLUS si membra a Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European.