Viceprimarul municipiului Iasi, Gabriel Harabagiu, confirmat cu COVID-19 dupa un pelerinaj in Grecia

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Viceprimarul Gabriel Harabagiu a declarat, pentru AGERPRES, ca in perioada 1 - 4 octombrie, alaturi de trei persoane, a efectuat un pelerinaj in Grecia. La doua zile dupa intoarcerea in Iasi, cu totii au fost confirmati pozitiv, inclusiv soferul care i-a transportat."In microbuz am fost patru persoane si soferul. Ne-am intors luni dimineata, in jurul orei 4,00. In cursul zilei de luni am avut intalniri doar cu persoanele de la cabinet si am participat la sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Conform normelor in vigoare, am purtat masca de protectie. In cursul serii de luni m-a sunat soferul masinii cu care am fost in pelerinaj in Grecia pentru a-mi spune ca este pozitiv. M-am autoizolat. Marti m-am simtit rau, simteam o durere musculara, mi-am facut testul. Ulterior am aflat ca acesta a iesit pozitiv", a explicat viceprimarul Gabriel Harabagiu.