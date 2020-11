Cine este Victor Picu, omul dat afara de premierul Orban, dar aflat in carti pentru postul de consilier al lui Nicusor Dan. Dosarul penal in care este vizat

Victor Picu, revocat din functie de Ludovic Orban

Cine este Victor Picu

Averea lui Victor Picu

Picu a fost revocat din fruntea ANOFM de premierul Ludovic Orban in august 2020, la doar sase luni de la numire. A fost prins baut la volan, avand 0,46mg/l alcool in aerul expirat Victor Picu apare in ultima perioada in anturajul primarului Nicusor Dan, iar surse politice il dau drept unul dintre sfatuitorii principali ai noului edil-sef al Bucurestiului.Contactat de Ziare.com, Picu a declarat ca au existat discutii cu privire la numirea in functia de consilier personal al lui Nicusor Dan, dar ca procedura n-a mai fost finalizata si n-a semnat inca niciun contract, fiindca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a trebuit sa intre in izolare.Fostul sef ANOFM sustine ca-l recomanda experienta in administratia publica pentru postul de consilier personal al lui Dan, fiind director general de investitii la Primaria Capitalei timp de opt luni in perioada in care Razvan Sava a fost primar general interimar."Eu deocamdata sunt in izolare. Nu cred ca m-a numit (n.r. - in functia de consilier al lui Nicusor Dan), sunt izolat fiindca am COVID, nu avea cand sa ma numeasca. A fost o discutie in sensul asta, dar nu mi-a semnat inca pentru ca imediat m-am imbolnavit si am intrat in izolare.Au fost mai multe discutii la nivelul acesta, eu in trecut fiind director general in investitii opt luni in primaria Capitalei, in perioada in care era Razvan Sava primar, avand experienta in sensul asta, a fost o discutie sa fiu consilierul dumnealui.Am avut o discutie cu primarul general si cu viitorul vice primar al PNL -ului, cu Stelian Bujduveanu. Ar fi posibilitatea si sa ma duc pe cabinetul vice-primarului, nu neaparat al domnului Nicusor Dan. Eu nu am semnat niciun contract. Au fost discutii in sensul acesta, dar nu s-a finalizat, si oricum nu era nimic batut in cuie pe un domeniu anume", a declarat Victor Picu.Referitor la relatia cu Nicusor Dan, sustine ca au mai vorbit despre diverse probleme pe investitii si reabilitare, dar ca nu au lucrat direct impreuna."Am lucrat impreuna cu domnul primar doar la nivel de discutii, in campanie, atat, nu am lucrat in mod direct, ne-am mai cunoscut, am discutat probleme de investitii, de reabilitare, cand s-a facut programul de guvernare locala pentru Bucuresti", spune Victor Picu.Fostul director ANOFM sustine ca nu are nicio calitate in dosarul penal privind consumul de alcool la volan si ca "cel mai probabil va fi inchis in scurt timp"."S-a facut o recalculare, nu am calitate in acest dosar, nu s-a intamplat absolut nimic, probabil ca se va inchide cat de curand. Nu sunt condamnat, nu am calitate, a fost o greseala care s-a intamplat, un eveniment , si doar pentru ca a fost peste 0,4, atunci s-a deschis un dosar, dar acolo s-a facut o recalculare si se va inchide cat de curand", sustine Victor Picu.Victor Picu a fost numit in fruntea ANOFM in ianuarie 2020, dar la doar sase luni mai tarziu, in august, premierul Ludovic Orban a semnat revocarea acestuia din functie.Picu a fost oprit de un echipaj al Politiei Rutiere in 2 august, in Piata Victoriei, pentru un control de rutina. Conform rezultatelor aratate de alcooltest, avea 0,46 mg/l alcool in aerul expirat. A fost condus la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti pentru recoltare de probe biologice si i s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.Victor Picu (38 de ani) este licentiat in stiinte juridice, la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Titu Maiorescu" din Bucuresti, unde a facut si un master in stiinte penale.Potrivit CV-ului sau, a fost avocat colaborator in 2006-2007, reprezentand juridic Posta Romana. In perioada 2007-2009 a fost avocat solaborator senior la "Bostina si Asociatii", iar in 2009-2010 a devenit avocat titular la "Picu Emanuel Victor", cabinetul individual de avocatura. A acordat asistenta juridica inclusiv Primariei Generale a Municipiului Bucuresti in negocierea si semnarea Actului Aditional la memorandumul de finantare a Proiectului Statiei de Epurare Glina.A fost si managing partner la "Picu si Asociatii" in intervalul martie 2010-noiembrie 2013.A lucrat intr-o organizatie non-guvernamentala, "Arca", axata pe servicii social-filantropice specializate si social-medicale, unde este si presedinte din 2011.In intervalul 2011-2012 a fost expert juridic in Parlamentul Romaniei.A ocupat functia de consilier personal al Primarului General al Municipiului Bucuresti in perioada decembrie 2015-februarie 2016, cand primar interimar a fost Razvan Sava. In intervalul februarie 2016-octombrie 2016, a fost director general al Directiei Generale Dezvoltare si Investitii la Primaria Municipiului Bucuresti, ulterior a fost secretar general adjunct la Ministerul Transporturilor, in perioada octombrie 2016-februarie 2017. Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in iunie 2020, pentru anul fiscal 2019, cand era presedinte ANOFM, Picu sustine ca nu detine nimic, in afara de datorii.Noteaza o datorie la o firma de recuperari, SC EOS-KSI ROMANIA, contractata in 2019, scadenta la 2020, in valoare de 32.700 de ei, dar si o datorie de 94.000 de lei la o persoana fizica, contractata in 2018, scadenta la 2021.Declara un venit anual de 7.755 de lei, salariul net de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Sotia lui are un venit anual de 35.891 de lei de la SC "CONFIDES".