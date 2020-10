DNA: Victor Sandu, fost director la "Apele Romane", trimis in judecata. Mita de un milion de euro

"In perioada 17 mai 2017 - 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani si ar fi primit cu titlu de mita, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totala de 4.830.464 lei, in schimbul alocarii de fonduri necesare executarii unor contracte incheiate de societatea comerciala administrata in fapt de omul de afaceri cu Administratia Nationala "Apele Romane".Banii ar fi fost virati de societatea omului de afaceri in conturile a doua firme controlate de un apropiat al directorului general si el inculpat in acest dosar.Concret, banii ar fi fost pretinsi si primiti de inculpatul Sandu Victor in legatura cu atributiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte avand ca obiect amenajarea unor rauri ori inlaturarea efectelor calamitatilorproduse pe rauri din judetul Bihor, dupa cum urmeaza:- "Amenajare raul Valea lui Vasile, judetul Bihor",- "Lucrari pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in bazinul hidrografic Crisul Negru, judetul Bihor",- "Amenajare raul Crisul Repede, judetul Bihor ".Banii primiti drept mita ar fi fost justificati cu facturi fiscale emise de cele doua firme controlate de apropiatul inculpatului Sandu Victor, reprezentand contravaloarea unor lucrari si servicii care in realitate nu au fost executate.In acelasi context, ultimii doi inculpati, fiind audiati in calitate de martor in prezenta cauza, au facut afirmatii mincinoase in legatura cu faptele si imprejurarile esentiale solutionarii dosarului.In cauza s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ce apartin inculpatului Sandu Victor si a unui alt inculpat", se arata in comunicatul DNA