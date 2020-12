VIDEO Accident evitat miraculos pe o sosea din Romania. Depasire sinucigasa filmata cu o camera de bord

Depasirea periculoasa a ramas fara urmari. Soferul din masina care circula regulamentar a reusit sa traga la limita dreapta de volan si sa evite un accident ca si facut. Totodata, soferul dubei s-a lipit practic de camionul pe care incercase sa-l depaseasca fara sa se asigure.Imaginile au fost postate pe Facebook de jurnalistul Vitalie Cojocari, insotite de urmatorul comentariu: "Povestea de mai jos si imaginile atasate mi-au fost trimise de Secan Marius Petronel.In imagini o sa vedeti o dubita cu numere de Suceava care se "lipeste" de TIR cand realizeaza ca nu poate face depasirea. Intamplarea a avut loc ieri, 1 Decembrie (01.12.2020).Eram pe drumul E85 la iesire din Adjud (VN) spre Focsani. In masina cu mine erau sotia si copilul de 9 luni. Am realizat ca si in duba albastra erau tot 3 persoane.Am reusit sa evit la milimetru impactul, dar in momentul in care acesta era in dreptul meu, am auzit un zgomot, banuiesc ca s-a atins de TIR.Nu stiu ce noroc am avut si ce inspiratie sa calc pedala la fund. Daca nu acceleram si puneam frana, cum fac multi din instinct, sigur iesea urat pentru toti.Am cautat pe net sa vad daca este vreo stire despre accident, dar nu am gasit. Sper ca au scapat nevatamati, dar de atins sigur s-au atins dupa cum pare in capturile din video. Pare sa fi tras dreapta de volan dupa pozitia fata de marcaj."CITESTE SI