VIDEO Accident tragic la Eforie. Un tanar a murit pe loc, iar iubita lui, care se afla la volan, este in coma

Fata se afla la volan si circula pe DN 39, dinspre Constanta catre Mangalia, cand, la un moment dat, ar fi acrosat un caine, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un stalp. Cei doi tineri au ramas blocati in interior, potrivit Observator "La fata locului, colegii au gasit doua persoane incarcerate, o tanara de aproximativ 20 de ani care a fost preluata de echipajul SMURD si transportata la spital cu traumatisme multiple, dar si un tanar de aproximativ 22 de ani pentru care medicii au fost nevoiti sa declare decesul", a declarat Anca Chirita, purtator de cuvant al ISU Dobrogea.La accident au intervenit doua autospeciale de descarcerare, doua ambulante SMURD B si un echipaj SAJ cu medic.Oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.