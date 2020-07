VIDEO Afis cu Theodor Paleologu, scuipat de lucratoarea sexuala transgender candidata la Consiliul Local al Sectorului 2. "Sper ca nu o voi intersecta"

Paleologu scrie in postare ca spera sa nu se intersecteze cu Lerca, pentru a "nu-i acorda acelasi tip de atentie"."Am dat si de un candidat independent la consiliul local al sectorului 2 care exprima cam acelasi lucru cu ce spunea domnul de la PLUS.Doamna Antonella Lerca, activista pentru drepturile omului, este considerata o adevarata icoana a Romaniei inclusive si n-am dubii ca incarneaza viitorul acestei tari.Cred ca gestul dinsei ii va aduce multi simpatizanti. Sper ca nu o voi intersecta pentru a nu-i da ocazia sa-mi acorde acelasi tip de atentie ca in clipul de mai jos.Asistam la o adevarata salbaticire a spatiului public, la un fel de regresie la stadiul de dinainte de aparitia civilizatiei umane", a scris Theodor Paleologu pe Facebook.Antonella Lerca, activista in domeniul drepturilor omului, este prima femeie transgender de etnie roma si lucratoare sexuala care candideaza pentru o functie publica in Romania