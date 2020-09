VIDEO Mii de pelerini care au venit la mormantul lui Arsenie Boca, in acest sfarsit de saptamana, au ignorat regulile de distantare

Aproape 5.000 de oameni au venit in acest sfarsit de saptamana la Manastirea Prislop pentru a vizita manastirea si pentru a se ruga in fata mormantului parintelui Arsenie Boca (1910 - 1989), potrivit Adevarul La intrarea in lacasul din Tara Hategului, au fost afisate panouri in care li se indica oaspetilor sai ca purtatul mastii de protectie este obligatoriu. Multi dintre ei s-au conformat cerintelor reprezentantilor manastirii, altii pelerini insa, nu au dat importanta acestora, chiar daca au avut de asteptat zeci de minute la coada, in multimea de oameni care urca pe aleea cimitirului, spre mormantul duhovnicului. Un dispozitiv de igienizat mainile a fost amplasat la poarta, langa cateva afise in care se recomanda pastrarea distantei de 1,5 metri intre pelerini.Duminica, numarul autocarelor care aduc pelerini la mormantul lui Arsenie Boca a fost mai redus decat in lunile de vara, insa cateva sute de masini au ocupat, de la primele ore ale diminetii parcarea din fata manastirii si marginile soselei Silvasul de Sus - Manastirea Prislop.Din cauza aglomeratiei, s-au format cozi de peste un kilometru de autoturisme parcate, iar politistii le-au indicat soferilor sa isi lase masinile pana aproape de satul Silvasul de Sus si sa isi continue drumul spre manastire, pe jos.Manastirea Prislop dateaza din secolul al XIV-lea, iar de-a lungul timpului a fost locul a numeroase evenimente care au intrat in istorie. In urma cu cinci secole, in vecinatatea bisericii, calugarul Ioan si-a amenajat o chilie, scobind o stanca ascunsa de padurea Silvasului.A murit insa inainte de a termina de daltuit fereastra chiliei, ucis de vanatorii care l-ar fi confundat cu un animal salbatic. La Manastirea Prislop se afla mormantul si piatra funerara a domnitei Zamfira, fiica domnitorului muntean Moise Voda Basarab.Locul din Tara Hategului a devenit in ultimii ani una dintre destinatiile favorite ale pelerinilor din toate colturile tarii datorita calugarului Arsenie Boca, inmormantat aici.