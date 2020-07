VIDEO Amenzi de 125.000 de lei la o nunta unde a cantat Nicolae Guta. Nuntasi filmati inghesuiti in jurul manelistului

Manelistul Nicolae Guta a cantat la o nunta organizata in localitatea olteana Potcoava, in seara zilei de duminica, 19 iulie."In seara zilei de 19 iulie a.c., pe raza orasului Potcoava, politistii au intervenit la o nunta organizata cu un numar de aproximativ 80 de persoane, cinci persoane fiind sanctionate contraventional, cu amenda , in valoare de 15.000 de lei fiecare si alte cinci persoane au fost sanctionate contraventional, cu amenda, in valoare de 10.000 de lei fiecare, pentru participarea la activitati in spatiu inchis pentru care au fost instituite interdictii", se arata in informarea IPJ Olt.In zilele de weekend, echipe de politisti, jandarmi pompieri , politisti locali si reprezentanti ai unor institutii de control au efectuat actiuni pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus la 750 de societati comerciale sau persoane fizice autorizate din judet, fiind legitimate peste 1.370 de persoane si avand loc verificari privind respectarea masurilor si interdectiile impuse in contextul pandemiei."Pentru neregulile constatate au fost aplicate 331 de sanctiuni contraventionale in valoare de 267.765 lei astfel: 217 sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, in valoare de 39.450 de lei, 10 sanctiuni contraventionale, pentru participarea la activitati in spatiu inchis pentru care au fost instituite interdictii, in valoare de 125.000 de lei si 104 sanctiuni in valoare de 103.315 lei au fost aplicate la alte acte normative", mai precizeaza sursa citata.