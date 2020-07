VIDEO Amenzi in Galati dupa ce 21 de persoane nu au purtat masca si nu au respectat nicio masura de protectie in microbuz

Actiunea s-a desfasurat pe strada Brailei din municipiul Galati. In timpul controlului, politistii au depistat in trafic un microbuz de marfa cu care erau transportati 21 de muncitori, multi fara masca, si fara a respecta vreo regula de prevenire a combaterii coronavirusului."Politistii Serviciului Rutier au depistat un barbat, de 66 de ani, aflat la volanul unui autovehicul care efectua transport de persoane contra cost, fara a detine autorizatie de transport. In habitaclul autovehiculului au fost identificate 21 de persoane, desi acesta ar fi trebuit folosit doar pentru transport marfa", a transmis IPJ Galati.In urma actiunii de pe sosea, s-au dat amenzi totale de 5.000 lei atat transportatorului care nu era autorizat, cat si zilierilor care nu purtau masca de protectie. Totodata, masina cu care erau transportati ilegal zilierii a ramas fara placute si certificat de inmatriculare."Politistii au sanctionat conducatorul auto cu amenda contraventionala in valoare de 3000 de lei, luandu-se, totodata, masura suspendarii dreptului de utilizare a acestuia pe o perioada de 6 luni.De asemenea, 2 persoane aflate in autovehicul au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 2000 de lei, intrucat nu purtau masca de protectie.", a mai precizat IPJ Galati.Conform politistilor, in masina respectiva se aflau21 de persoane, desi autovehiculul ar fi trebuit sa fie folosit doar pentru transport marfa.