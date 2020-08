VIDEO Barajul de la Valea Sesei, "bomba ecologica" din Apuseni, trebuie inaltat urgent. Cantitatea uriasa de steril depozitata in iaz

Barajul in care se depoziteaza sterilul rezultat in urma activitatii de la explotarea miniera Cupru Min a devenit neincapator si trebuie inaltat cu cinci metri. Compania miniera de stat va cheltui peste 9,5 milioane de lei pentru suprainaltarea barajului, intrat in functiune in 1978, pentru a mari capacitatea de depozitare a acestuia.Compania de stat a depus la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Alba solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Cresterea capacitatii de depozitare a iazului de decantare Valea Sesei si identificarea tuturor lucrarilor ce conditioneaza functionarea in regim de siguranta a iazului in cazul cresterii capacitatii - etapa I suprainaltare baraj iaz de decantare Valea Sesei". Iazul Valea Sesei, care este amplasat in extravilanul satului Geamana, este folosit ca decantor principal al obiectivului Rosia Poieni, unde se afla uzina de prelucrare primara a zacamantului de cupru. Aici se depoziteaza sterilul rezultat din procesarea in uzina de preparare de la Dealul Piciorului a minereurilor cuprifere sarace extrase din cariera Rosia Poieni.De asemenea, iazul de decantare are si rolul de epurare mecanica a apelor reziduale din incintele de productie. O alta functiune este cea de neutralizare a apelor acide scurse din haldele Geamana si Valea Cuibarului. Potrivit documentatiei depuse la APM Alba, suprainaltarea barajului este necesara pentru marirea capacitatii de depozitare a iazului de decantare si mentinerea unei garzi de siguranta de 2 metri fata de cota finala a barajului. Depunerea in iaz se face in mod obisnuit de pe coronament cu stuturi si furtune, iar periodic din puncte de la coada lacului (valea Carbunarilor si valea Geamana), pentru a se umple apofizele iazului sau pentru a permite consolidarea plajei in vederea unei noi suprainaltari.La 1 ianuarie 2020, in barajul de la Valea Sesei se afla cantitatea 43 milioane de metri cubi de steril, iar iazul avea o suprafata de circa 180 de hectare.Iazul de decantare a intrat in exploatare la sfarsitul anului 1978. De atunci, a fost in exploatare cu exceptia unei perioade de circa un an, cand uzina a fost oprita, iar in iaz neutralizarea apelor acide s-a realizat prin tratarea continua de var cu un consum zilnic de 40 de tone. Capacitatea la cota finala de depozitare este de circa 66,50 milioane metri cubi de steril, iar suprafata iazului este de 300 de hectare. Costurile totale ale investitiei sunt de 9.567.822,04 lei, inclusiv TVA, iar perioada de implementare a proiectului ar urma sa fie de 24 de luni.In aprilie 2017, o avarie tehnica la iazul de decantare Valea Sesei a produs o poluarea accidentala a paraului Valea Sesei cu un amestec de apa si steril, ce a ajuns pana in raul Aries. Avaria a fost provocata de o instalatie dezafectata, inchisa din 1988. Compania a fost amendata de Garda de Mediu cu suma de 100.000 de lei. Desele accidente din ultimii ani au facut ca acest obiectiv sa fie denumit "bomba ecologica din Apuseni".Cupru Min exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla aproape 60% din rezerva de cupru a Romaniei. Iazul de decantare a fost amenajat pe locul satului Geamana, peste 500 de oameni fiind nevoita sa se mute de la casele lor in ultimii 30 de ani. Din vechiul sat se mai poate observa in mijlocul lacului doar putin din turla bisericii.