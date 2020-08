VIDEO Barbat arestat preventiv dupa ce ar fi infiintat o cultura de cannabis intr-un imobil din Voluntari

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog si procurorii DIICOT - Structura Centrala au desfasurat investigatii privind o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc (cultivarea plantelor de cannabis in vederea comercializarii), care actiona in Bucuresti si in judetul Ilfov."In fapt, un barbat, ajutat de sora lui, ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis (incepand cu luna noiembrie 2019), in Voluntari, judetul Ilfov, intr-un imobil. Drogurile provenite din aceste culturi ar fi fost comercializate ulterior", arata Politia Romana.In 12 august, au fost facute doua perchezitii in Bucuresti si in Voluntari, unde domiciliaza cei doi.De la locuinta barbatului, au fost ridicate sau indisponibilizate: o cultura de cannabis (formata din 40 de plante), lampi, ventilatoare, stabilizatoare de tensiune, filtre (toate in valoare de aproximativ 25.000 de lei), 5 plante taiate ce proveneau din aceeasi cultura, un kilogram de muguri de cannabis, 4 grindere, 2 cantare electronice, 5 kilograme de masa vegetala uscata, un laptop si un telefon mobil.La adresa femeii, au fost gasite si ridicate 3 grame de ciuperci halucinogene, LSD, 5 grame de cannabis si 7.900 de euro.Cei doi si inca un barbat au fost dusi la sediul DIICOT in baza mandatelor de aducere. Barbatul banuit a fost retinut pentru 24 ore pentru trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc pentru consum propriu. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv de magistratii Tribunalului Bucuresti.