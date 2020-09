VIDEO Barbat imobilizat de politisti cu spray lacrimogen pentru ca filma o interventie. "Tot spray-ul a intrat in casa, unde era copilul. Am auzit fata tusind, avea ochii rosii, se sufoca"

Mama unei fetite de cinci ani, din Hunedoara, ii acuza pe politisti de comportament abuziv. Madalina Hosu a fost martora la o interventie in forta a autoritatilor asupra vecinului sau, in timpul careia si familia ei ar fi avut de suferit, potrivit adevarul.ro Un politist i-ar fi pulverizat spray lacrimogen in fata sotului femeii, insa si fiica celor doi a fost afectata. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in cartierul Micro 7.Vasile Grad s-a apucat sa construiasca un gard in spatele blocului si, in aceeasi zi, si-a invitat vecinii, pe familia Madalinei, la un gratar. Un alt locatar, deranjat de cele petrecute, i-a reclamat la Politie, iar in scurt timp la fata locului s-au deplasat echipajele M.A.I."In prima faza au venit patru politisti, care nu s-au legitimat. Apoi, in loc sa vina un echipaj normal, mixt, format din jandarm, politist local si politisti de la Ordine publica, au venit 4 patrule. L-au luat tare pe vecinul nostru, iar el a venit la noi in curte ca sa evite conflictul. Vecinul nu s-a legitimat, pentru ca nu avea buletinul la el. Vazand ca se precipita lucrurile, domnul Grad a zis ca merge sa aduca buletinul. Numai ca nu a mai reusit, deoarece au venit si alti politisti care au sarit pe el. Sotului meu nu i s-a parut normal cum au tabarat politistii si a deschis telefonul sa filmeze", a relatat Madalina.Sotul Madalinei a inceput sa filmeze scena in care vecinul sau era imobilizat de catre politisti. "Uitati ce face Politia Romana pentru un singur om. Zece politai pe un singur om. Bravo, traim intr-o societate foarte curata", le-a spus acesta politistilor. Imediat, unul dintre politisti a scos spray-ul lacrimogen si l-a pulverizat in directia barbatului care filma. Spray-ul pulverizat a ajuns in incaperea unde era fiica acestuia, afectand-o."Fetita mea s-a speriat foarte tare si a intrat in casa. Unul dintre politisti a scos spray-ul lacrimogen si a dat spre sotul meu, pentru ca filma. Tot spray-ul a intrat in casa, unde era copilul. Am auzit fata tusind, avea ochii rosii, se sufoca, am scos-o afara, iar politistii au plecat. Pe vecin l-au luat descult la politie , i-au spart si ochelarii", a relatat Madalina Hosu.Vasile Grad, barbatul incatusat de politisti are 63 de ani si este sofer de autotren. Acesta sustine ca a vrut sa isi cinsteasca vecinii pentru ca urma sa plece in cursa, in Germania. Cand au ajuns politistii la fata locului, acesta sustine ca nu le-a adresat injurii.Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara a precizat ca miercuri, in jurul orei 18:00, politistii hunedoreni au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, in cartierul Micro 7, din Hunedoara, vecinii sai organizeaza o petrecere (gratar) si construiesc ilegal un gard pe domeniul public."La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie, care au solicitat celor identificati la fata locului sa se legitimeze si sa prezinte documentele in baza carora construiesc gardul. Unul dintre barbati a refuzat sa se legitimeze, declarand o identitate falsa si fiind recalcitrant, solicitand sa intre in locuinta. In acest context, politistii l-au imobilizat pe hunedorean si l-au condus la sediul unitatii, unde l-au sanctionat contraventional, conform Legii 61/1991, pentru refuz de legitimare si adresare de injurii.Pe cursul interventiei, unul dintre politisti a folosit spray-ul iritant lacrimogen din dotare impotriva unui dintre barbatii prezenti la fata locului. Cu privire la modul de interventie al acestui politist, conducerea I.P.J. Hunedoara a dispus efectuarea de verificari disciplinare, prin Biroul Control Intern. Totodata, in cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de purtare abuziva, cercetarile fiind coordonare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Hunedoara", a informat Bogdan Nitu, reprezentantul IPJ Hunedoara.