VIDEO Barbat internat in spital pentru trei saptamani, dupa ce o pisica i-a cazut in cap de la un balcon

Incidentul a avut loc pe o strada din Harbin, China. In filmare se observa cum barbatul isi plimba linistit cainele pe strada, iar la un moment dat, o pisica i-a aterizat pe cap. Barbatul s-a prabusit inconstient pe trotuar.Potrivit presei din China, pisica ar apartine unuia din vecinii barbatului si a cazut de pe balconul acestuia.Mai multe persoane pot fi vazute cum trec indiferente pe langa barbatul care zace pe asfalt. Singurul care i-a venit in ajutor a fost chiar cainele sau, care s-a apropiat sa vada ce a patit.In urma incidentului, barbatul a avut nevoie de 23 de zile de spitalizare si va trebui sa poarte un guler cervical in urmatoarea perioada.