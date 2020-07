VIDEO. Barbatul care a batut un politist, sambata seara, a fost arestat

In seara de 4 iulie, politia a fost alertata prin 112 cu privire la faptul ca barbatul respectiv rupea oglinzile si stergatoarele unor masini parcate pe o strada din sectorul 4.Unul dintre politistii care au intervenit a fost lovit."La data de 04 iulie a.c., in jurul orei 23:00, prin apel 112 s-a reclamat faptul ca pe o strada din sectorul 4, un barbat loveste autoturismele parcate.Politisti din cadrul Sectiei 26 au depistat persoana in cauza, care lovise doua autoturisme parcate, provocand distrugeri la nivelul stergatoarelor si oglinzilor.Intrucat barbatul a devenit agresiv si a lovit un politist, acesta a fost imobilizat si condus la sediul subunitatii de politie , unde a fost identificat si ulterior internat intr-o unitate spitaliceasca", a transmis Politia Capitalei.