VIDEO Buzau: nunta in cort cu peste 100 de invitati, intrerupta de politisti. Amenzi de peste 30.000 de lei

Nunta se desfasura, joi seara, intr-un cort din Vernesti, judetul Buzau."La momentul controlului, in interiorul incintei se aflau 110 persoane care participau la o nunta. Politistii au adus la cunostinta organizatorului prevederile legale si au pus in vederea acestuia sa se conformeze normelor impuse in contextul pandemiei Covid-19. In scurt timp deficientele au fost remediate, insa atat organizatorul, cat si agentul economic au primit sanctiuni in valoare de 30.000 de lei", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Politia Judeteana Buzau.Dupa plecarea politistilor, la evenimentul respectiv au ramas doar 50 de nuntasi care si-au continuat petrecerea in aer liber conform reglementarilor in vigoare.