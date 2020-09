VIDEO Caz scandalos in Timis. Un copil a fost batut crunt de parintii unei fetite, dupa ce aceasta le-ar fi lovit fiica cu o minge

Incidentul s-a intamplat intr-un parc din localitatea Parta, judetul Timis. O fetita de sase ani care se juca in parc a fost lovita cu mingea de un baiat cu sapte ani mai mare. Fetita a mers acasa si le-a spus parintilor ce s-a intamplat, iar acestia au decis sa isi faca singuri dreptate.Mama micutei a mers in parc si l-a luat la bataie pe adolescentul de 13 ani. Copilul a incercat sa se apere, insa a fost trantit la pamant de femeie.Dupa ce a fost batut de mama fetitei, tanarul a fost luat la bataie si de tatalui micutei, care l-a ridicat in aer si l-a trantit la pamant. In urma impactului, baiatul si-a fracturat clavicula.Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal pentru infractiuni de lovire si alte violente."In data de 3 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Peciu Nou au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe raza localitatii Parta un minor in varsta de 13 ani ar fi fost agresat fizic de catre doi adulti. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, unde au constatat ca cele sesizate se confirma. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si alte violente. In continuare, politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile comiterii faptei", transmit reprezentantii IPJ Timis.