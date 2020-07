VIDEO Cometa care se plimba de cateva saptamani pe cerul Romaniei. Obiectul ceresc poate fi observat chiar si cu ochiul liber

Cometa a fost observata prima data de catre telescopul spatial NEOWISE, in 27 martie 2020.Potrivit site-ului de specialitate AstroInfo, cometa a trecut la periheliu pe 3 iulie 2020 la distanta de 43 milioane de km si a inceput sa fie observata din 4 iulie, pe cerul diminetii, ajungand foarte stralucitoare.Cometa poate fi obervata cel mai bine dimineata sau seara. E nevoie de orizont cat mai coborat in zona nordica si nord-estica. Este vizibila si cu ochiul liber, dar se recomanda utilizarea unui binoclu.In aceasta perioada Luna va fi uneori pe cer in acelasi timp cu cometa. Perioada optima de observare a cometei fara ca Luna sa deranjeze prea tare este 15-25 iulie.Traseul cometei pe cer in perioada urmatoare, potrivit astro-info.ro In 18 iulie cometa trece pe teritoriul constelatiei Ursa Major unde ramane pana la finalul lunii iulie. Chiar in seara de 18 iulie cometa va trece foarte aproape (de stelele Talitha (iota Ursae Majoris, m=+3,1) si Talitha Australis (Kappa Ursae Majoris, m=+3,6). Distanta aparenta minima dintre cometa C/2020 F3 NEOWISE si steaua Talitha va fi de doar 0.1 grade . In 22 iulie cometa va trece la 2.4 grade de steaua Tania Borealis (Lambda Ursae Majoris, m=+3,4), iar in 24 iulie la 3 grade de steaua Psi Ursae Majoris. In 30 iulie cometa trece in Coma Berenices.In 31 iulie cometa C/2020 F3 NEOWISE trece pe langa steaua Gamma Comae Berenices (m=+4,3) la doar 0.8 grade distanta aparenta, intrand astfel in zona cu galaxii din Coma Berenices. Incepe o perioada de cateva zile in care cometa trece aproape pe langa cateva galaxii: 31 iulie - NGC 4599 (m=+9,8), 1 august - Needle Galaxy - NGC 4565 (m=+9,1), 2 august - NGC 4725 (m=+9,0), 3 august - Black Eye Galaxy - M64 (m=+8,4). De asemenea in 6 august 2020 cometa NEOWISE trece pe langa roiurile globulare M 53 (m=+7,6) si NGC 5053 (m=+9,5).In 9 august cometa trece in Virgo, fiind foarte aproape de steaua 70 Virginis (m=+5,0). In 11 august 2020 cometa C/2020 F3 NEOWISE trece la 2.7 grade distanta aparenta de cometa C/2017 T2 PANSTARRS (m=+9), o buna oportunitate pentru astrofotografi de a fotografia doua comete intr-un singur cadru. Pe 22 august cometa trece la 1.4 grade de steaua Tau Virginis (m=+4,2). Cometa C/2020 F3 NEOWISE ramane in Virgo pana in 16 septembrie, cand trece in Libra.