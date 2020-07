VIDEO Comuna-model a Romaniei, grav inundata dupa o furtuna violenta. Primarul a iesit sa munceasca cot la cot cu localnicii pentru desfundarea strazilor

Printre comunele grav afectate se numara si Ciugud, localitate ajunsa celebra in Romania in ultimii ani datorita proiectelor in valoare de zeci de milioane de euro pe fonduri europene implementate de primarul Gheorghe Damian.Aversele au inundat strazile din mai multe sate ale comunei.A plouat pe tot parcursul noptii, insa abia spre dimineata cantitatea de ploaie a inceput sa devina extrem de mare", potrivit Ziarulunirea.ro. "In Drambar, oamenii au iesit in fata curtilor pentru a decolmata rigolele si a preveni infiltrarea apelor in curti sau in case, relateaza ziarulunirea.ro "In intreaga comuna Ciugud datorita precipitatiilor extrem de abundente avem foarte mari probleme cu scurgerea apelor. Avem in Drambar peste 40 de curti inundate, in Seusa pivnite, case afectate, efectiv albiile bailor nu au mai facut fata debitului foarte mare de apa venita de pe versanti si au blocat podurile, au intrat in curti, prin case, prin gradini", a declarat primarul Ciugud, Gheorghe Damian, care a fost vazut muncind cot la cot cu localnicii pentru decolmarea strazilor."A plouat toata noaptea, insa incepand cu ora 7:00 a venit o cantitate extrem de mare, pamantul fiind plin de apa, nu am mai putut prelua si atunci s-au umflat toate vaile, paraiele si avem probleme. Actionam cu echipa Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, suntem 12 persoane cu 3 utilaje, cu o motopompa si speram ca in cel mai scurt timp sa rezolvam toate problemele.De 20 de ani de cand sunt eu primar, asa ceva nu am mai vazut, au mai fost ploi torentiale, au fost ploi locale poate ca au afectat doar un sat, insa in situatia data, toate cele 6 sate ale comunei sunt afectate.", a mai declarat primarul comunei Ciugud.Primarul Ciugud, Gheorghe Damian, a intervenit impreuna cu localnici pentru decolmatarea zonelor inundate.Considerat unul dintre cei mai performanti primari de comuna din Alba, Damian a fost exclus in 2017 din PSD . Damian a reusit sa acceseze peste 20 de milioane de euro din fonduri europene pentru comuna sa si alte doua din apropiere.Comuna Ciugud este prima din tara cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete, internet wireless si iluminat public asigurat din viteza vantului. Ciugudul are sase sate: Drimbar, Hapria, Limba, Seusa, Teleac si Ciugud.