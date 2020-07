VIDEO Cristian Presura demonstreaza ca purtarea mastii nu scade nivelul de oxigen din organism. Fizicianul a mers la sala de forta si s-a plimbat cu bicicleta

In cele sase ore, fizicianul s-a plimbat cu bicicleta si a mers la sala. Experimentul a fost filmat si postat pe pagina de YouTube a fizicianului, Fizica cu Cristian Presura."O parte din aerul expirat ramane in interiorul mastii si este inhalat la loc. Aerul contine o concentratie de putin peste 20 de procente de oxigen. Simplificat, din 100 de molecule din aer, 20 sunt de oxigen. Aerul pe care il expiram are o concentratie de aproximativ 16 procente de oxigen, in modelu nostru, 16 molecule. Asta inseamna ca plamanii nostri iau 4 molecule de oxigen si le pun in sange.Concentratia de oxigen din sangele arterial, saturatia sangelui, este de 98%, iar cea din sangele venos este de aproximativ 70%. In timpul acestui proces , concentratia de oxigen de sub masca variaza intre 16 si 20 de procente, cu valori mai apropriate de 20 de procente pentru ca moleculele de oxigen, mici fiind, intra usor prin masca.La 1.000 de metri altitudine, acolo unde concentratia efectiva de oxigen este de 18%, respiram lejer, fara probleme, iar saturatia sangelui nu scade aproape deloc.", explica Presura.Cristian Presura a inceput experimentul cu o saturatie a oxigenului in organism de 97%, nivelul normal de oxigenare al organismului. La scurt timp, fizicianul isi pune si a doua masca de protectie pe care o poarta pana la sfarsitul experimentului.Pe tot parcursul experimentului, in cele sase ore in care fizicianul a depus si efort fizic, saturatia de oxigen din sange nu a scazut sub pragul de 97 de procente. La sfarsitul demonstratiei, fizicianul si-a acoperit fata cu zece masti de protectie, rezultatul fiind acelasi. Nivelul de oxigen din sange a ramas neschimbat.