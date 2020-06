VIDEO Cultura de canabis descoperita de politie intr-un sat din Mehedinti. Un barbat a fost retinut

Ziare.

com

In fapt, s-a retinut ca inculpatul desfasura activitati de comercializare de substante stupefiante catre consumatorii de pe raza judetului Mehedinti.La data de 29.06.2020, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Mehedinti au efectuat 2 perchezitii domiciliare in urma carora au fost identificate si ridicate 64 de plante de cannabis, avand diferite stadii de dezvoltare, insumand cantitatea totala de 24 kg de cannabis, se arata intr-un comunciat DIICOT.Barbatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Mehedinti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a fost efectuata in colaborare cu politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti.