VIDEO Cum a reusit o soferita cu sange rece sa evite un accident catastrofal. Depasirea inconstienta a fost filmata cu o camera de bord

In plina curba, pe marcaj continuu, de interzicere a depasirii, in zona numita generic Dealul Somovei, a intrat in depasirea unei coloane de masini, realteaza Tulcea noastra. Tragedia a fost evitata in ultimul moment, gratie faptului ca o femeie care conducea regulamentar din sens opus a dat dovada de stapanire de sine, iar la vederaa masinii aflata in depasire, cu viteza, a tras de volan si a iesit de pe carosabil.CITESTE SI: UPDATE Doua camioane, implicate intr-un accident rutier care a avut loc pe A1. Circulatia a fost reluata cu restrictii De altfel, imagininile au fost filmate chiar de camera femeii care a evitat tragedia, iar ulterior filmarea a fost facuta publica. Chiar daca pe imagini nu se vede numarul soferului care a fost la un pas sa produca accidentul, cazul a ajuns in atentia Politiri rutiere, care a demarat cercetarile pentru identificarea si tragerea la raspundere a celui care a fost la un pas sa provoace o tragedie.