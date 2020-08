VIDEO Cum il descriu pe Florin Mototolea cei care vin la priveghiul interlopului: "Era un om foarte bun"/ "A fost om cu dulceata, cu caracter"

Unul dintre cele mai violente clanuri

Sute de persoane au venit in pelerinaj la priveghiul lui Florin Mototolea, iar manelisti de top au jelit la sicriul interlopului. Funeralii demne de un rege al lumii subterane din Capitala.In fata vilei in care a locuit interlopul este afisat mesajul: "Nu te vom uita niciodata! Regele Emi Pian". Duminica, 9 august, va avea loc inmormantarea.", marturiseste Florin Salam. Declaratiile sunt facute reporterilor de la Punctul culminant de la Romania Tv. De altfel, mai multi participanti au tinut sa-si suna parera despre interlop.Liderul clanului Motanu din Braila a venit cu o coroana de flori si cu o candela la priveghiul lui Emi Pian pentru a-si arata respectul fata de acesta si fata de familia acestuia. "", declara acesta.Un alt apropiat al raposatului sustine ca Emi Pian a fost un om bun, nu cum vorbeste lumea. "".Sorinel Copilul de Aur, apropiat al lui Emi Pian, a cantat la priveghiul acestuia alaturi de alti manelisti cunoscuti. Acesta transmite condoleante familiei. "", adauga acesta.Clanul Duduianu este considerat printre cele mai violente din Bucuresti. Membrii gruparii de crima organizata nu ezita sa-si expuna in mod public opulenta, pe retelele de socializare: vile luxoase, masini scumpe sau petreceri fastuoase.Florin Mototolea avusese o singura problema cu legea si a fost condamnat definitiv, pe 13 octombrie 2017, la 3 ani si 8 luni pentru infractiunile de santaj, camata si influentarea declaratiilor.Citeste si: VIDEO FOTO Povestea neromantata a infractorilor din clanul Duduianu: Santaj, trafic de persoane si droguri, crima sau spagi in Justitie