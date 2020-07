VIDEO Danca: Guvernul a aprobat IMM Factor, produs care garanteaza instrumentele de plata in relatiile comerciale dintre firme

"Avand in vedere conditiile dificile din economie, riscul major in aceasta perioada ca urmare a efectelor crizei provocate de epidemia cu coronavirus este riscul de neplata a furnizorilor, a contractelor comerciale, a livrarilor de bunuri si servicii. Riscul acesta de neplata poate crea un blocaj in economie, prin acumularea de datorii neplatite intre comercianti si arierate intre diverse societati comerciale. Guvernul a adoptat un astfel de program pentru a stimula instrumentele de garantare a unor facilitati de plata intre comercianti, numite factoring sau scontare", a declarat Ionel Danca la Palatul Victoria , in cadrul unei conferinte de presa in care prezentat deciziile luate in sedinta de guvern de miercuri.El a aratat cum functioneaza noile produse financiare."Atunci cand un comerciant a contractat o livrare de bunuri si servicii cu plata facturii la un anumit termen, el poate merge catre un finantator, catre o banca comerciala si sa ceara, prin asa-numitul produs de factoring, plata imediata a acelei facturi. Se duce cu factura la banca si cere plata in proportie de pana la 80% a facturii pana la plata acesteia de catre furnizor. Pentru a stimula o astfel de practica in economie, care functioneaza in economiile dezvoltate si nu numai, Guvernul vine cu acest produs si garanteaza in proportie de 50% finantatorului plata acestei facturi. Daca un comerciant are o livrare de bunuri si servicii cu un pret de un milion de lei, cu termen de plata la trei luni, el poate merge imediat la banca si sa ceara, pana primeste banii de la client, sa ceara 80% din valoarea acestei facturi, respectiv 800 de mii de lei. Statul, Guvernul Romaniei, vine si ii garanteaza finantatorului 50% din aceasta valoare, respectiv 400 de mii de lei. Astfel, banii circula in economie mult mai repede si se evita riscul de neplata si de acumulare de arierate", a spus Danca.El a explicat si procedura in cazul scontarii."In mod similar, scontarea functioneaza pentru valoarea acestor creante la valoarea lor nominala, respectiv atunci cand un comerciant are de incasat de la un client o anumita suma, aceasta poate fi cumparata ca un credit de un finantator, de catre o banca comerciala la valoarea nominala, in intregime sau partial. Si in acest caz, produsul pe care l-am aprobat in sedinta de guvern de ieri, IMM Factor, vine si garanteaza in proportie de 50% recuperarea acestor creante de catre finantator si beneficiaza, ca si in cazul celorlalte produse, precum IMM Leasing, de aceleasi avantaje din punct de vedere al costurilor de administrare, respectiv dobanda subventionata 50% si costuri de administrare subventionate in proportie de 100%", a precizat Danca.Plafonul maxim, a adaugat el, la un astfel de produs pentru un beneficiar este de 12 milioane de lei.