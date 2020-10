VIDEO Dominic Fritz, despre politica din Romania in 2013: "Ma depaseste"

Dominic Fritz a ajuns pentru prima oara in Romania in urma cu 17 ani pentru un proiect caritabil. In anul 2013, actualul primar al Timisoarei a fost invitat la televiziunea locala TVT 89 pentru a vorbi despre un proiect cultural initiat in orasul pe care il va administra in urmatorii patru ani: Timisoara Gospel Project.In timpul emisiunii, Dominic Fritz a fost provocat sa vorbeasca si despre politica din Romania. "Ma depaseste", remarca Fritz la acel moment."La un anumit punct am terminat sa incerc sa inteleg rational ce se intampla. Intodeauna am aparat politica si politicienii pentru ca ura asta e foarte mare fata de tot ce tine de politica si foarte multi oameni s-au speriat cand am spus ca am studiat stiinte politice si in Germania sunt implicat politic. Recunosc cu mare rusine ca de cateva luni zic si eu, vai de mine, ce faceti voi aici cu tara asta?", a declarat actualul primar al Timisoarei.Germanul mai spunea atunci ca are speranta ca "lumea vede ca politica nu e doar ce se intampla in Bucuresti". "Politica e cum tratam semenii nostri. Eu sunt optimist ca se poate schimba si la un nivel mai inalt daca noi incercam sa schimbam modul in care traim la un nivel mai mic. Este o cultura politica aici in Romania care ma intristeaza uneori pentru ca e foarte greu sa mai recunosti acolo unde este sinceritate. Cred ca exista politicieni sinceri in Romania, dar cultura politica este atat de degenerata incat nu ai cum sa recunosti daca cineva nu minte pentru ca deja te-ai obisnuit cu atatea minciuni si vulgaritate."Dominic Fritz se gandea in urma cu 13 ani ca poate o sa vina ziua cand se gandeste sa isi ia cetatenie romana pentru a putea vota in Romania ca sa se schimbe lucrurile. "Am speranta pentru ca vad foarte multi tineri, vad oameni care se implica in asociatia mea si multi ar fi foarte deschisi pentru o politica noua. Daca incepem in jurul nostru, nu are cum sa se schimbe ceva si la nivel inalt. Poate intr-o zi o sa ma gandesc sa am cetatenie romana.