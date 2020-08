VIDEO Doua stranduri din Bucuresti, sanctionate. Produse expirate, alimente neautorizate si igiena precara

Potrivit comunicatului ANPC, la Strandul Berceni, din sectorul 4, s-au constatat urmatoarele:- lipsa evidentei periodicitatii de primenire a apei din bazine,- lipsa barei de sustinere la bazinul pentru copii,- lipsa marcarii adancimii la bazinul pentru copii,- prezenta urmelor de vopsea exfoliata la bazinul pentru copii,- utilizarea toboganelor fara certificat de conformitate,- existenta riscului de accidentare din cauza amplasarii necorespunzatoare a unor capace de protectie a caminelor.Privind serviciile alimentare s-au constatat urmatoarele nereguli:- lipsa indicarii alergenilor,- lipsa indicarii materiei prime din care provine produsul finit,- lipsa mentionarii cantitatii nete, in cazul unor bauturi servite la pahar,- nerespectarea conditiilor de temperatura recomandate si schimbarea starii termice initiale a unor materii prime (produse din carne)- nerespectarea conditiilor de depozitare pentru produse alimentare- utilizarea unor produse cu termenul de valabilitate depasit,- utilizarea unor produse cu caracteristici organoleptice modificate- stare igienica nesatisfacatoare a meselor de lucru si a pavimentelor,- lipsa graficelor de temperatura la spatiile de depozitare.Strandul Berceni a fost amendat cu 18.000 lei si s-au dispus oprirea temporara a activitatii de agrement si interzicerea utilizarii toboganelor si s-a propus inchiderea temporara a unitatii de agrement pe o durata de cel mult 6 luni. De asemenea, s-a dispus oprirea temporara a activitatii de prestari de servicii alimentare, precum si oprirea definitiva de la preparare si consum a produselor alimentare cu deficiente.La Strandului Crangasi, din sectorul 6, au fost depistate:- Prepararea si detinerea unor produse alimentare neautorizate (de ex.: muraturi depozitate in recipiente ce pot conduce la afectarea sanatatii)- Prezenta unor conditii igienico-sanitare improprii (paviment murdar, frigidere neigienizate, lazi frigorifice cu strat de gheata si resturi alimentare, pereti cu paianjeni, cosuri de gunoi fara pedala)- Utilizarea unor produse alimentare fara elemente de identificare- Nerespectarea temperaturii de depozitare a produselor alimentareSactiunile aplicate au fost o amenda contraventionala, in valoare de 15.000 lei si s-a dispus oprirea temporara de la comercializare pentru produsele fara elemente de identificare, precum si oprirea definitiva de la comercializare a produselor alimentare neautorizate.