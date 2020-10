VIDEO Duelul cerbilor, in padurile Brasovului. Spectacolul inedit surprins de padurari

Imaginile redau inclestarea a doi masculi, care se "lupta" pentru suprematie. E stiut faptul ca aceasta este perioada de imperechere a mamiferelor rumegatoare de padure.Potrivit reprezentantilor Regiei Locale a Padurilor Kronstadt, in luna octombrie, cerbii isi "curteaza" femelele, isi etaleaza eleganta, dar si forta."In octombrie, cerbii isi amintesc ca in dragoste e ca in razboi, iar acest lucru il fac la propriu. Cerbii se dueleaza pentru marele premiu: dreptul de imperechere", au anuntat, pe Facebook , administratorii padurilor brasovene.In fondul cinegetic administrat de Regia Locala a Padurilor Kronstadt sunt in jur de 90 de cerbi. Populatia este viguroasa, desi exista pradatori, pentru ca oamenii au grija de aceste animale emblematice pentru Brasov.