VIDEO Escrocul de VIP-uri Romi Varga, retinut de politie dupa ce a cerut bani unei fundatii, imitand-o pe Anca Boagiu

"Luni, 20 iulie politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant un barbat, in varsta de 38 de ani, imediat dupa savarsirea unei infractiuni de inselaciune , fapta comisa pe raza sectorului 1.In jurul orei 15.00, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie, exploatand cu operativitate o informatie, au prins in flagrant un barbat, imediat dupa ce a primit suma de 2.000 de lei de la reprezentantul unei fundatii, dupa ce anterior il contactase telefonic pe directorul institutiei si, recomandandu-se ca fiind o persoana publica, i-a solicitat suma de 12.000 lei pentru o cauza umanitara.Barbatul a fost imobilizat si condus la audieri, ulterior fiind retinut"a transmis politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Prejudiciul creat prin savarsirea faptei a fost recuperat si restituit persoanei in drept.Romi Varga a mai avut abateri in trecut. Este cunoscut drept escrocul cu 1000 de voci. In anii 2003 si 2007 a imitat vocile fostelor prime doamne Nadia Constantinescu si Nina Iliescu si a cerut in numele lor sponsorizari de la diverse societati. In 2010 a cerut bani unei firme sustinand ca este fiica fostului presedinte Emil Constantinescu dar s-a mai dat si Nadia Comaneci si Angela Similea.Asa a reusit sa pacaleasca oameni de afaceri si chiar avocati