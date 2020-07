VIDEO Fortele iraniene au exersat distrugerea unui portavion american

Ele au loc in contextul in care tensiunile intre Statele Unite si Iran cresc continuu, dupa retragerea unilaterala a Washingtonului din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerea si multiplicarea unor sanctiuni americane vizand Republica islamica.Potrivit unor imagini difuzate de televiziunea de stat, forte terestre si aeriane iraniene s-au pregatit de un atac in largul coastei situate in sud-vestul tarii.Vedete rapide au fost insarcinate sa lanseze rachete contra portavionului. Ulterior, rachete de tip sol-aer tinteau si distrugeau falsul transportator.Macheta unui portavion de clasa Nimitz a aparut apoi, cu randuri de false avioane de lupta pe fiecare parte a pistei de aterizare.Televiziunea de stat a intrerupt aceasta secventa pentru a arata rachete trase catre mare din partea din spate a unor camioane, dupa care prezinta pagube in coca machetei falsului portavion.Alta racheta, trasa de un elicopter, lasa o dara de fum inainte sa loveasca coasta falsei nave de razboi Nimitz.Forte armate apar, apoi, coborand pe puntea navei, in timp ce zece vedete rapide o inconjoara."Ceea ce s-a aratat azi in aceste exercitii, la nivelul fortelor aerospatiale si navale, era intru totul ofensiv", a declarat generalul Hossein Salami, comandantul Gardienilor revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice.Marina americana (US Navy) a denuntat un comportament "iresponsabil si periculos" al Iranului."Acest exercitiu nu a perturbat operatiunile coalitiei in regiune si nu a avut vreun impact asupra liberei circulatii a comertului in Stramtoarea Ormuz si in apele din zona", a temeprat o purtatoare de cuvant a Flotei a V-a americane, Rebecca Rebarich.