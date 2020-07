VIDEO/FOTO Cum vrea Ministerul de Interne sa schimbe imaginea Politiei. A dat 100 de milioane de euro pe masini Duster si Logan si le-a inscriptionat dupa modelul celor din Germania

MAI plateste 100 de milioane de euro pe noile masini

Pana acum, noile masini au auns in judetul Arges dar urmeaza sa ajunga si in alte judete."17 autospeciale noi au intrat in dotarea Inspectoratului de Politie Judetean Arges, contribuind astfel la imbunatatirea capacitatii de raspuns, precum si la cresterea gradului de siguranta pe care politistii o au la interventii", a transmis IPJ Arges, pe 8 iulie 2020.Masinile vor fi repartizate structurilor de ordine publica si rutiera, dupa cum urmeaza:- 1 la Serviciul Ordine Publica;- 3 la sectiile urbane din cadrul Politiei Municipiului Pitesti;- 5 la structurile de politie rutiera;- 6 la structurile de ordine publica din mediul rural: Sectia de Politie Rurala Bascov, Sectia de Politie Rurala Draganu, Sectia de Politie Rurala Poiana Lacului, Sectia de Politie Rurala Buzoesti, Sectia de Politie Rurala Leordeni si Postul de Politie Baiculesti;- 2 dintre cele 17 autospeciale vor fi in dotarea Biroului de Politie Autostrada A1.Institutia mai transmite ca "toate au dotari specifice muncii operative - sisteme acustice si vizuale de avertizare, dar si alte dispozitive care asigura conditii optime pentru indeplinirea misiunilor si sunt colantate dupa o grafica noua".Referitor la noua inscriptionare de pe masinni, minstrul Marcel Vela a spus ca vrea sa reimprospateze imaginea Politiei Romane, pe care doreste sa o transforme in Politia Nationala.Cele 6.744 de autospeciale care intra in dotarea structurilor operative ale MAI au fost achizitionate cu peste 483 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro). Din aceasta suma, 343 de milioane au fost date de Guvern din rezerva bugetara.Autovehicule achizitionate sunt: 3.360 modele Logan, 3.382 model Duster si 2 Dokker.Autospecialele vor avea dotari specifice muncii operative - sisteme acustice si vizuale de avertizare, dar si alte dispozitive care asigura conditii optime pentru indeplinirea misiunilor.Inscriptia al carei model a fost luat si pentru masinile Politiei RomaneSURSA FOTO: FACEBOOK/Polizei Hamburg"Ne dorim ca Ministerul Afacerilor Interne sa poata avea capacitatea de a apara siguranta cetatenilor. Este foarte important sa stim ca in orice misiune, politistii sunt in siguranta si ca avem posibilitatea sa crestem mobilitatea efectivelor noastre pentru a lupta impotriva infractorilor.Multumesc colegilor din Guvern si premierului Ludovic Orban pentru deschiderea de care au dat dovada prin alocarea a 343 milioane de lei din rezerva bugetara pentru achizitia acestor masini", a declarat Ministrul afacerilor interne , Ion Marcel Vela, pe 5 iunie, la semnarea contractului.Ministerul Afacerilor Interne a transmis ca achizitia autospecialelor va contribui la imbunatatirea capacitatii de raspuns si de actiune a structurilor MAI, dar si la cresterea gradului de protectie a personalului, fiind special compartimentate pentru a separa locurile din fata de spatiul din spate.