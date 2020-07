VIDEO/ FOTO Grindina a facut prapad in Suceava. Totul a fost acoperit de gheata

Ploaia cu vijelie si gheata care au cazut pret de cateva minute in aceasta seara au facut pagube in zona municipiului Suceava si in imprejurimi, scrie monitorulsv Cantitatile mari de apa cazute in scurt timp au inundat strazi din cartierul Itcani, precum si din toate zonele din municipiu, blocand sau ingreunand in multe locuri circulatia masinilor.In acelasi timp grindina cu bucati mari de gheata a facut pagube, lovind cu putere case, copaci, gheata adunandu-se in mormane prin unele locuri ale orasului.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava a anuntat ca mai multe localitati din judet sunt afectate de vremea rea. De asemenea, mai multe gospodarii din oras au fost inundate din cauza ploilor abundente.Pompierii au fost solicitati sa intervina, joi, la mai multe gospodarii din cartierul Itcani, dupa ce curtile oamenilor s-au umplut de apa din cauza ploilor.Insa nu numai ploaia a facut ravagii. Vantul puternic a rupt mai mjulti copaci si i-a aruncat pe carosabil.