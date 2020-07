VIDEO FOTO Politia Romana: "Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieti". Cum incearca autoritatile sa convinga tinerii sa nu se mai urce pe trenuri pentru poze

Astfel cu emoticoate amplasate pe trenuri, care sufera accidente grave la contactul cu liniile de inalta tensiune, autoritatile spera ca ii vor face pe tineri sa inteleaga la ce pericole se expun."O fotografie pe tren poate parea o idee buna pentru o postare in social media, insa putini sunt cei care stiu riscurile pe care escaladarea unui vagon de tren le presupune, in principal cel de producere a arcului electric si a electrocutarii la reteaua de inalta tensiune (27.000 volti)", transmite politia.Este important de stiut faptul ca arcul electric se poate produce fara un contact direct cu reteaua de inalta tensiune, iar pe langa acesta, caderea de la inaltime poate produce traume grave.Campania,, Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieti" se desfasoara la nivel national, in perioada 17 iulie 2020 - 31 ianuarie 2021, iar pe parcursul acesteia un vagon de calatori personalizat cu insemnele campaniei (vizual si mesaj) va fi atasat trenurilor care circula in tara, pentru a transmite mesajul preventiv.Pe traseul "calatoriei" vagonului personalizat, politistii structurilor de prevenire si politie transporturi vor organiza evenimente publice in statiile CFR, astfel incat adolescentii si tinerii sa inteleaga mai bine care sunt riscurile la care se expun atunci cand incearca sa realizeze o fotografie pe tren sau cand nu respectata regulile de conduita in incinta statiilor de cale ferata, triajelor si zonelor adiacente."In ultimii ani, zeci de tineri, de multe ori minori, au suferit accidente grave pentru un selfie pe tren. Dorinta de faima, in special pe retele sociale, coroborata cu potentialul de risc victimal crescut al acestora, a condus la acest deznodamant tragic. Prevenirea victimizarii minorilor este o prioritate pentru Politia Romana.Prin aceasta campanie, incercam sa-i prevenim cu privire la riscul la care se expun daca incearca sa urce pe trenurile/vagoanele stationate in gari sau depouri sau pe cele dezafectate; riscul de electrocutare este foarte mare.Ne dorim ca tot mai multi tineri sa constientizeze cat de riscante sunt astfel de actiuni, sa inteleaga pericolul generat de fenomenul arcului electric si sa le transmita si prietenilor lor aceste informatii, pentru a fi cu totii in siguranta.Aceasta este prioritatea zero a campaniei noastre, sa constientizam riscurile si sa nu urcam niciodata pe vagoanele unui tren. Sa nu uitam: un selfie pe tren nu va lua like-uri, ci vieti.", a declarat comisar sef de politie Sorin Stanica - Politia Romana.De asemenea, pentru ca mesajul campaniei sa ajunga mai usor la public, a fost realizat un material video care prezinta, intr-un mod simbolic, efectele electrocutarii asupra a trei emoticoane.In anul 2019, 50 de tineri si adolescenti au suferit accidente grave in incercarea de a-si face cel mai interesant selfie pe tren, iar alti 10 au fost electrocutati in acest an.Specialistii spun ca majoritatea victimelor scapa cu viata, insa de cele mai multe ori trebuie sa fie supravegheati medical toata viata.Lansarea campaniei a avut loc la Muzeul CFR din Gara de Nord.