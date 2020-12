VIDEO Haos pe drumul Novaci - Ranca. Mii de turisti sunt blocati in masini

Mii de turisti au luat cu asalt statiunea Ranca, aglomerand foarte mult drumul de acces. Oamenii care au ales sa-si petreaca Craciunul la munte, departe de agitatia oraselor, se vad acum pusi intr-o situatie neplacuta. Pandurul scrie ca drumul spre cabane s-a blocat din cauza numarului mare de masini. Sambata, turistii au fost nevoiti sa stea ore in sir pe traseu pentru a ajunge in statiune, iar aceeasi problema o intampina si duminica seara, la intoarcere.Potrivit sursei citate, in urma cu scurt timp, sute de masini erau si pe sensul de coborare, iar unii dintre turisti sunt blocati in trafic de cateva ore.CITESTE SI: