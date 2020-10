VIDEO Imagini cu santierul giratoriului suspendat de pe Centura Capitalei, la Berceni

"Constructorul avanseaza cu forajul la pile, mutarea utilitatilor, precum si pregatirea terenului adiacent Centurii Bucuresti si drumului judetean unde se va circula pe 2 benzi pe sens", transmite Asociatia Construim Romania care publica si un video cu drona.La pasajul Berceni lucreaza o asociere de firme romanesti condusa de catre Trameco SA (Selina) din Bihor."Obiectul principal al contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru Amenajarea unui nod rutier pe Centura Bucuresti - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600. Nodul va fi unul denivelat, cu amenajarea unui sens giratoriu suspendat, care va fluidiza traficul, inclusiv pe cel feroviar din zona. In ceea ce priveste desfasurarea investitiei pe DJ 401, amenajarea nodului rutier este pe o lungime de aproximativ 600 m care se termina cu un sens giratoriu pe directia Bucuresti si aproximativ 650 m care se termina cu un sens giratoriu pe directia Berceni", transmitea CNAIR la semnarea contractului.Giratoriu suspendat DNCB-Sos. Berceni + largire la 4 benzi a centuriiLungime: giratoriul + 2,5 kmCost: 30,5 mil euroConstructor: Asocierea Trameco SA (Selina) - Vahostav SK AS - Constructii Erbasu SA - Grafic Tends SRLContract semnat: martie 2019Termen de finalizare: 30 luni (6 luni proiectare si 24 luni executie)Lucrari incepute in: august 2020Finalizare posibila (n.r.): Q2 2022Stadiu: 7% (1 septembrie 2020)