VIDEO. Imagini cutremuratoare. Cum a secat un lac de peste 850 de hectare din judetul Constanta, aflat in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Cum a secat lacul Nuntasi

Directorul ABADL, Bogdan Bola, a postat pe pagina sa de Facebook date despre secarea acestui lac."Asa arata acum lacul Nuntasi din Dobrogea, care avea o suprafata totala de 851 de hectare de luciu de apa. Astazi, in mai putin de doua luni, este secat in proportie de 95%...Lacul Nuntasi se afla in administrarea Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii (ARBDD), precum si lacurile adiacente - Sinoe si Histria. ARBDD se ocupa de ingrijirea si exploatarea in conditii normale a acestor lacuri. Conditiile climatice semiaride determina o evaporatie mai ridicata, care, asociate cu lipsa unui aport subteran de apa dulce, a dus la acumularea de saruri, cu calitati balneo-terapeutice", a afirmat Bogdan Bola.Seful ABADL a precizat ca Primaria Istria a notificat Prefectura Constanta cu privire la secarea aproape in totalitate a lacului Nuntasi. Bola a mentionat ca specialistii ABADL monitorizeaza periodic lacul Nuntasi privind calitatea apei si potentialul ecologic pentru Comisia Europeana pentru a se cunoaste evolutia lui de la an la an, iar ultima monitorizare a avut loc in aprilie 2020."Mentionez faptul ca acest fenomen extrem a avut ca factor si diferenta de nivel dintre lacul Nuntasi si lacul Histria.. (...)Fenomenul s-a mai manifestat partial in anii trecuti, insa este pentru prima data cand lacul Nuntasi a secat complet.Astfel, fauna si flora din zona au fost afectate in mare parte, insa prin masurile pe care le-am putea intreprinde ne vor permite sa sprijinim refacerea ecosistemului", a explicat directorul ABADL.El a spus ca miercuri va avea loc o intalnire cu reprezentantii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, administratorul lacului, si ai Primariei Istria. Bola a afirmat ca ABADL poate actiona doar daca cei de la Rezervatie vor solicita acest lucru."In cazul in care ni se va solicita si dupa discutiile cu colegii mei, ne vom putea organiza eficient si vom putea actiona pe lac chiar in decursul acestei saptamani. Eforturile noastre vor fi conditionate insa de fenomenele meteo - seceta hidrologica. Speram doar ca in perioada de toamna si iarna, vremea din Dobrogea sa fie bogata in precipitatii. Planul nostru este simplu: ABADL va trebui sa intervina de urgenta pentru decolmatarea canalelor care asigura sectiunea de tranzitare a apei intre lacurile Sinoe, Histria si pana la Nuntasi. Din pacate, o monitorizare constanta a acestor lacuri si intretinerea canalelor de legatura dintre ele ar fi putut evita aceasta secare completa", a mai afirmat Bogdan Bola.