VIDEO Imagini impresionante la Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti: ambulante cu pacienti COVID asteapta la rand in curte. "Mai aveti indoieli?"

Mesajul medicului: "Mai aveti indoieli referitor la existenta problemelor de sanatate determinate de SARS-Cov2? Aceasta este o imagine din curtea Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, spital COVID de faza 1".Comentariile neincrezatorilor nu au incetat sa apara:"Imaginea in cauza arata ca o "revista de front" nu o situatie reala...deci...e o prezentare a tehnicii din dotarea SMURD ...nu altceva", spune Constantin."Pacientii unde sunt, ca nu vad unu! Si fotograful? Cum a ales el unghiul cel mai potrivit...", scrie Florin.Medicul sustine in comentarii faptul ca expune ceea ce traieste zilnic in spital. "Vorbesc in nume propriu, nu sunt purtator de cuvant, traiesc in izolare patru luni si jumatate si nu voi permite nimanui sa faca acuzatii referitoare la ceea ce am trait eu si colegii mei in aceste luni, in spital COVID. Aveti tot dreptul sa vorbiti, dar nu in ceea ce priveste munca noastra din ultimele luni".