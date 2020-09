VIDEO Imagini scandaloase. O copila este scuipata, palmuita si lovita cu pumnii si cu picioarele de alte fete

In imagini se poate observa cum o copila este obligata sa stea in genunchi in fata altor trei fete. Una dintre acestea o scuipa, apoi o loveste puternic peste fata. Victima ramane la pamant, insa alta fata o trage de par. Agresoarele incep sa dea cu pumnii si cu picoarele in ea, dupa care o trag de par in acelasi timp.Fata lovita si umilita are varsta de 12 ani si este eleva la Scoala generala nr.1 din Targu Jiu. Tinerele violente au cam aceeasi varsta. Filmarea a fost realizata de un baiat, care se amuza pe seama celor intamplate si chiar le indeamna pe agresoare sa loveasca mai tare, potrivit Adevarul Politia s-a autosesizat in legatura cu acest caz."Conducerea IPJ Gorj a dispus efectuarea de verificari cu privire la aspectele aparute in spatiul public, urmand a fi dispuse masurile legale", a declarat Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al Politiei Gorj.