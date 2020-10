VIDEO Imagini inedite cu cel mai batran peste din lume. Aspretele a reaparut intr-un rau din Romania

- ma suna Alex Gavan.Pestele pe care-l vedeti este aspretele, o fosila vie, veche de 65 de milioane de ani. Traieste doar in Romania, pe raul Valsan, si multi il credeau disparut.Alex imi spune ca ultima data a fost filmat prin 2000, de o echipa TVR. Gratie muncii unor conservationisti entuziasti precum alpinistul Alex Gavan, aceasta comoara naturala a Romaniei mai poate fi salvata," scrie Negrutiu, care posteaza inregistrarea.Aspretele este specie endemica, adica nu mai poate fi intalnit in nici un alt loc din lume, fiind purul produs al biodiversitatii romanesti.Acest peste, numit popular "poprete" sau "sforete", face parte din patrimoniul mondial, fiind protejat de legi internationale. Este o fosila vie, iar cercetatorii au ajuns la concluzia ca a fost contemporan cu ultimii dinozauri.Din pacate, in prezent, aceasta specie este pe cale de disparitie, in 2001 nu mai existau decat 10-15 exemplare. Amenintarea nu vine din partea pescuitului, ci din partea poluarii, a constructiilor hidroenergetice si a exploatarii balastului, care i-au stricat habitatul.