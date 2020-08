VIDEO Imagini ingrozitoare filmate in subsolul Clinicii de Neurologie a Spitalului Judetean Cluj: "Gunoiul si mucegaiul au peste 100 de ani"

"In subsolul infect colcaie sobolanii. Acele saltele mizere, infectate, sunt acolo de ani de zile, gunoiul si mucegaiul au peste 100 de ani", sustine deputatul.Acesta sustine ca in niciun stat din lume managerul unui spital n-ar mai rezista un minut in functie dupa difuzarea acestor imagini."Va imaginati ce curatenie se face in pavilioanele 1, 5 si 7 cu instrumente de curatenie care sunt depozitate in subsolul cu sobolani? Am primit sesizarea acum cateva zile, angajatele de la curatenie vazusera un sobolan, au anuntat conducerea Spitalului Judetean Cluj, pe omul lui Boc, Daniel Buda si al lui Ioan Rus , numele lui este Petrica Susca. Susca le-a ignorat. Va rog sa o ascultati pe angajata de la curatenie, in glasul ei se citeste disperarea si greata, infinita greata!", transmite Emanuel Ungureanu.Acesta mai sustine faptul ca Petrica Susca a refuzat deratizarea si nu a vrut sa elimine gunoiul din subolul clinicii de Neurologie, care invita sobolanii la ospat."Acele saltele mizere, infectate, sunt acolo de ani de zile, gunoiul si mucegaiul au peste 100 de ani... Susca va rezista in functie insa, pentru ca orasul Cluj-Napoca, Clujul medical, este condus de 30 de ani de mafia politica PNL PSD , Boc, Rus si prietenii lor. Da, acesta este adevarul pe care il sopteste lumea pe la colturi in Cluj-Napoca si doar eu il pronunt raspicat! Boc il mentine in functie pe Susca in ciuda opozitiei Universitatii de Medicina", adauga deputatul USR.Deputatul adauga faptul ca, dupa difuzarea acestor imagini, administratorul Spitalului Judetean Cluj a venit sa urle la cele 3 angajate, reprosandu-le ca i-au permis parlamentarului sa intre si sa filmeze."Am intrat in politica sa lupt impotriva mizeriei din spitale , cea umana si cea fizica, azi au inceput sa se miste lucrurile, se scoate gunoiul din curtea Spitalului Judetean Cluj, zona Victor Babes", incheie deputatul USR.