VIDEO. Imagini spectaculoase: a nins pe Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania

Imaginile au fost surprinse duminica dimineata de o localnica din zona. Temperatura pe Transalpina a scazut noaptea trecuta si in aceasta dimineata sub zero grade Celsius. Circulatia pe Transalpina, pe tronsonul cuprins intre Ranca si Obarsia Lotrului, se inchide, de regula, in luna octombrie sau la 1 noiembrie.Turistii mai au la dispozitie o perioada scurta de timp pentru a vizita peisajele spectaculoase oferite de Muntii Parang. Transalpina ajunge la o inaltime de 2.145 de metri in pasul Urdele