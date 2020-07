VIDEO Imagini unice cu doi ursi si trei lupi interactionand pasnic. Grupul de "prieteni" a fost surprins in padurile Brasovului

Fiind doua specii aflate in conflict , imaginile susprinse de camerele de supraveghere arata ca, cele doua specii "nu se prea tolereaza, dar evita pe cat posibil sa se atace direct, pentru ca nici unul dintre "combatanti" nu vrea sa riste ranirea, fie ea si usoara", explica specialistii Regiei Kronstadt.Acestia mai sustin ca intalnirile dintre ursi si lupi seamana cu un dans, in care fiecare incearca sa-l intimideze pe celalalt si nu este dispus sa se retraga. "In disputele urs -lup, de cele mai multe ori ursii sunt singuri, pentru ca asa vor ei. Chiar si cand are o haita de lupi in preajma, un urs nu uita ca trebuie sa isi "regleze conturile" cu un alt urs", au scris reprezentantii Regiei in postarea ce insoteste filmuletul postat pe retelele de socializare.